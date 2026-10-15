Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega LIVE Updates: आधा अक्टूबर निकलने के बाद अब मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद तापमान एकदम से नीचे आ गया।

IMD ने 15 अक्टूबर को दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी भी की थी। IMD के मुताबिक, मौसम में इस बदलाव से दिन के टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। बुधवार को मौसम काफी गर्म था, जब सफदरजंग में मैक्सिमम टेम्परेचर 33.3°C रिकॉर्ड किया गया था और बारिश नहीं हुई थी।

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