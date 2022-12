Weather Update: दिल्ली में बीती इस मौसम की सबसे सर्द रात, जानिए बाकी शहरों में ठंड का हाल

Weather Report News: 16 दिसंबर को जयपुर में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में 21 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ सकती है सर्दी। (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram