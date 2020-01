हवा की गुणवत्ता की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के लोधी रोड इलाके में प्रदूषक का स्तर 179 में पीएम 2.5 और पीएम 10 जो 163 के स्तर पर है।

Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 179 and PM 10 at 163, both in 'Moderate' category, in Safdarjung area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/NaXlj8YpWv