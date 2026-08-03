दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) कार्य के चलते राजस्थान रूट की 13 ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव 70 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। भारतीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्मों के आधुनिकीकरण का काम कर रहा है जिसके कारण यह फैसला लिया गया है।

रेलवे के अनुसार, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के उन्नयन का कार्य चल रहा है। इस परियोजना के तहत रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक लिया है जिससे ट्रेन संचालन प्रभावित हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) अमित सुदर्शन ने बताया कि दिल्ली सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी रेलखंड पर चलने वाली 13 ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर अस्थायी ठहराव 70 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से 13 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान ट्रेनों का संचालन अपने निर्धारित रूट पर जारी रहेगा लेकिन वे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेंगी।

70 दिनों तक इन 13 ट्रेनों का नहीं होगा ठहराव

नीचे उन ट्रेनों की सूची दी गई है जिनका इस अवधि में दिल्ली कैंट पर स्टॉपेज नहीं होगा।

ट्रेन संख्या ट्रेन का नाम/रूट प्रभावी अवधि दिल्ली कैंट पर ठहराव 22481 जोधपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 12985 जयपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर एक्सप्रेस 1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 12065 अजमेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी एक्सप्रेस 1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 22949 बांद्रा टर्मिनस – दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 5 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 20487 बाड़मेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 3 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 20983 भुज – दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 4 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 15013 जैसलमेर – काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस 1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 20963 साबरमती – वाराणसी एक्सप्रेस 6 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 19601 उदयपुर सिटी – न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 12372 बीकानेर – हावड़ा एक्सप्रेस 6 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला – भुज एक्सप्रेस 1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 12066 दिल्ली सराय रोहिल्ला – अजमेर जनशताब्दी एक्सप्रेस 1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी 22950 दिल्ली सराय रोहिल्ला – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 6 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026 नहीं रुकेगी

दिल्ली कैंट स्टेशन: 13 ट्रेनों का ठहराव बंद पुनर्विकास कार्य के चलते अस्थायी बदलाव कुल अवधि 70 दिन 1 अगस्त से 13 अक्टूबर 2026 तक 13 ट्रेनें ठहराव प्रभावित रूट अपरिवर्तित सिर्फ स्टॉप हटा 1 अगस्त शुरुआत तारीख 13 अक्टूबर समाप्ति तारीख प्रभावित प्रमुख रूट जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर व उदयपुर (राजस्थान) • भुज, साबरमती (गुजरात) • बांद्रा (मुंबई) • वाराणसी, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, काठगोदाम जनसत्ता InfoGenIE

1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए बदला टोकन सिस्टम

पश्चिम मध्य रेलवे ने 1 अगस्त से नए टोकन नियम लागू करके तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस में बदलाव कर दिया है। इन बदलावों का उद्देश्य बुकिंग प्रोसेस को आसान बनाना, रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करना और यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है।

कोटा डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन के मुताबिक, यात्रियों के लिए प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए टोकन बांटने का समय तत्काल बुकिंग शुरू होने के साथ जोड़ दिया गया है।