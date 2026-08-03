दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) कार्य के चलते राजस्थान रूट की 13 ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव 70 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। भारतीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्मों के आधुनिकीकरण का काम कर रहा है जिसके कारण यह फैसला लिया गया है।
रेलवे के अनुसार, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के उन्नयन का कार्य चल रहा है। इस परियोजना के तहत रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक लिया है जिससे ट्रेन संचालन प्रभावित हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) अमित सुदर्शन ने बताया कि दिल्ली सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी रेलखंड पर चलने वाली 13 ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर अस्थायी ठहराव 70 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से 13 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान ट्रेनों का संचालन अपने निर्धारित रूट पर जारी रहेगा लेकिन वे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेंगी।
70 दिनों तक इन 13 ट्रेनों का नहीं होगा ठहराव
नीचे उन ट्रेनों की सूची दी गई है जिनका इस अवधि में दिल्ली कैंट पर स्टॉपेज नहीं होगा।
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम/रूट
|प्रभावी अवधि
|दिल्ली कैंट पर ठहराव
|22481
|जोधपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस
|1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|12985
|जयपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर एक्सप्रेस
|1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|12065
|अजमेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी एक्सप्रेस
|1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|22949
|बांद्रा टर्मिनस – दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस
|5 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|20487
|बाड़मेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस
|3 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|20983
|भुज – दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस
|4 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|15013
|जैसलमेर – काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस
|1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|20963
|साबरमती – वाराणसी एक्सप्रेस
|6 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|19601
|उदयपुर सिटी – न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस
|1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|12372
|बीकानेर – हावड़ा एक्सप्रेस
|6 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|20984
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – भुज एक्सप्रेस
|1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|12066
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – अजमेर जनशताब्दी एक्सप्रेस
|1 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
|22950
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
|6 अगस्त – 13 अक्टूबर 2026
|नहीं रुकेगी
दिल्ली कैंट स्टेशन: 13 ट्रेनों का ठहराव बंद
1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए बदला टोकन सिस्टम
पश्चिम मध्य रेलवे ने 1 अगस्त से नए टोकन नियम लागू करके तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस में बदलाव कर दिया है। इन बदलावों का उद्देश्य बुकिंग प्रोसेस को आसान बनाना, रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करना और यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है।
कोटा डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन के मुताबिक, यात्रियों के लिए प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए टोकन बांटने का समय तत्काल बुकिंग शुरू होने के साथ जोड़ दिया गया है।