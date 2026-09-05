दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार से ही बारिश का दौर जारी है। शनिवार सुबह भी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई और मौसम सुहाना बन गया है। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है।

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इससे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि शनिवार सुबह इसे बढ़ाकर रेड अलर्ट कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में 50 से 100 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ गरज – चमक और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।

उड़ानों पर असर

बारिश का असर उड़ानों पर भी दिखा है। देश विदेश से आने वाली करीब 11 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है, जबकि 400 उड़ाने देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उड़ाने लेट होने के कारण यात्रियों की भीड़ दिखी है।

कल कैसा रहेगा मौसम?

बारिश से दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार देखने को मिला है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिलहाल ग्रीन जोन में बना हुआ है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर को भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की तीव्रता कम रहने का अनुमान है। इस दिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

7 सितंबर को मौसम में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 8 सितंबर को भी आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

पंजाब और हरियाणा में बारिश

पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 31 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में अंबाला, नारनौल, पंचकूला, करनाल और यमुनानगर में बारिश हुई। वहीं, पंजाब में अमृतसर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, पठानकोट, श्री आनंदपुर साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश दर्ज की गई।

राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में शुक्रवार सुबह तक सवाई माधोपुर के खंडार में सबसे अधिक 130 मिमी बारिश दर्ज की गई। अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा, धौलपुर, जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर, करौली, टोंक, बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है।

बिहार में लगातार बारिश के कारण पांच जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेपाल और पड़ोसी झारखंड में हुई लगातार बारिश के बाद कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, पुनपुन और घाघरा नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार जिलों के निचले इलाकों में शुक्रवार को बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। जल संसाधन विभाग के अनुसार, लगभग सभी नदियों का जलस्तर बढ़ने का रुख बना हुआ है।

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बिहार सरकार ने बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील जिलों में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF) और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की 33 टीमें तैनात की हैं। कई नदियों में पानी का लेवल बढ़ रहा है और इससे राज्य के कई हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पढ़ें पूरी खबर