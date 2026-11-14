28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) की एक टीम कानपुर नगर जिले के घाटमपुर इलाके में एक घर की ओर तेजी से पहुंची। ATS को मिली एक पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर टीम इस घर तक पहुंची थी। जांच अधिकारियों ने एक Gmail आईडी से भेजे गए ईमेल का पता लगाया था। इन ईमेल में दिल्ली-NCR के स्कूलों, पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के एक कार्यक्रम और बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता के घर पर बम धमाके करने की धमकी दी गई थी।

जब ATS की टीम घर के अंदर पहुंची तो वहां उसे 24 साल का एक युवक मिला, जिसका नाम अंकित शंखवार था। अधिकारियों ने जब उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच की तो वे भी हैरान रह गए।

आरोप है कि अंकित शंखवार ने फर्जी नाम और पहचान का इस्तेमाल करके 20 लाख से ज्यादा नकली ईमेल अकाउंट बनाए थे। अधिकारियों के मुताबिक, इसके बाद वह इन अकाउंट को बड़ी संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे देशों के खरीदारों को बेचता था। बदले में उसे क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसे मिलते थे।

अब ATS ने कैलिफोर्निया स्थित गूगल के Gmail कार्यालय को पत्र लिखा है। एजेंसी ने इन सभी अकाउंट को बंद करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इनका गलत इस्तेमाल न हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने पहचाने गए ईमेल अकाउंट की सूची के साथ ऑनलाइन अनुरोध भी भेजा है।

सूत्रों के मुताबिक, शंखवार ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है और पहले शेयर बाजार में काम कर चुका है। उसके पिता ई-रिक्शा चलाते हैं। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा है।

ईमेल की जांच करते-करते कानपुर तक पहुंची ATS

अधिकारियों के मुताबिक, इस पूरे मामले की जांच 12 अक्टूबर को भेजे गए कुछ धमकी भरे ईमेल से शुरू हुई थी। ये ईमेल simenbriones9265@gmail.com नाम की Gmail आईडी से भेजे गए थे। इन ईमेल में खालिस्तान नेशनल आर्मी-बब्बर खालसा के नाम का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, 23 अक्टूबर को मुंबई के मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के लिए smithjohnson6889@gmail.com नाम की दूसरी ईमेल आईडी का भी कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था।

पहली ईमेल आईडी की तकनीकी जांच करने के बाद ATS को पता चला कि इसका इस्तेमाल कानपुर नगर से किया जा रहा था। इसके बाद जांच एजेंसी ने अंकित शंखवार की पहचान की। अधिकारियों के मुताबिक, इस पूरे काम के पीछे वही मुख्य आरोपी था। ATS ने उसके पास से एक मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया। सूत्रों ने बताया कि उसने यह लैपटॉप एक स्थानीय व्यक्ति से पुराना खरीदा था।

एजेंसी के मुताबिक, लैपटॉप की शुरुआती जांच में कई एक्सेल फाइलें और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट मिले। इसके साथ ही करीब 5 लाख ईमेल आईडी भी मिलीं। जब अधिकारियों ने उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की और गहराई से जांच की तो 20 लाख से ज्यादा ईमेल अकाउंट का पता चला।

पूछताछ के दौरान शंखवार ने कथित तौर पर ATS को बताया कि वह साल 2021 से फर्जी ईमेल आईडी बनाने का काम कर रहा था। इन सालों में उसने लाखों की संख्या में ईमेल अकाउंट बनाए थे। अधिकारियों के मुताबिक, इन अकाउंट को बनाने के लिए वह वाई-फाई और प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करता था। इन तरीकों की वजह से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता था कि इन अकाउंट का असली इस्तेमाल कौन कर रहा है।

अधिकारियों का यह भी आरोप है कि वह कभी-कभी पहले से बने ईमेल अकाउंट भी खरीदता था। इसके बाद उनके पासवर्ड बदलकर उन्हें दूसरे लोगों को बेच देता था।

इस तरह बेचता था फर्जी ईमेल अकाउंट

ATS के मुताबिक, शंखवार ने पूछताछ में बताया कि वह फर्जी ईमेल आईडी खरीदने और बेचने के लिए फेसबुक के उन ग्रुपों का इस्तेमाल करता था, जहां इस तरह के अकाउंट का लेन-देन होता था। इन्हीं फेसबुक ग्रुपों के जरिए उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मिस्र और दूसरे देशों के लोगों और समूहों से संपर्क बनाया था।

अधिकारियों के मुताबिक, वह इन खरीदारों को एक्सेल शीट के जरिए ईमेल आईडी की जानकारी भेजता था। इन शीट में ईमेल पते, पासवर्ड, रिकवरी ईमेल आईडी और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड शामिल होते थे।

इन जानकारियों का इस्तेमाल CAPTCHA और दो चरणों में होने वाली पहचान जांच की प्रक्रिया को चकमा देने के लिए किया जा सकता था।

बांग्लादेश से भी जुड़ा मिला मामला

ATS ने बताया कि इस मामले में एक और मुख्य आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है। उसका नाम अलामिन इस्लाम उर्फ अलामिन है। वह बांग्लादेश का रहने वाला बताया जा रहा है। अंकित शंखवार से पूछताछ के दौरान अलामिन का नाम सामने आया। शंखवार ने कथित तौर पर जांच अधिकारियों को बताया कि उसकी पहचान अलामिन से फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरिए हुई थी। अलामिन ने उससे फर्जी ईमेल आईडी मांगी थीं।

आरोप है कि शंखवार ने simenbriones9265@gmail.com नाम की ईमेल आईडी अलामिन को दी थी। बाद में इसी आईडी का इस्तेमाल बम धमाकों की धमकी देने वाले ईमेल भेजने के लिए किया गया था।

ATS के मुताबिक, अलामिन ने इन ईमेल अकाउंट के बदले शंखवार को 6,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर USDT क्रिप्टोकरेंसी दी थी। शंखवार के मोबाइल फोन में इस क्रिप्टोकरेंसी भुगतान से जुड़े सबूत भी मिले हैं। शंखवार ने व्हाट्सऐप के जरिए अलामिन को एक एक्सेल शीट भी भेजी थी। इसमें ईमेल अकाउंट से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई थी।

ATS को यह भी पता चला कि शंखवार का व्हाट्सऐप अकाउंट कई विदेशी मोबाइल नंबरों से जुड़ा हुआ था। एजेंसी के मुताबिक, उसके मोबाइल फोन में USDT के जरिए किए गए कई लेन-देन के रिकॉर्ड भी मिले हैं। मोबाइल फोन और लैपटॉप से कुछ नए सबूत मिलने के बाद ATS अब शंखवार को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए रिमांड की मांग करने की तैयारी कर रही है।