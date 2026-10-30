दिल्ली-NCR में बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। शुक्रवार सुबह राजधानी और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं और बादलों ने लोगों को सर्दियों का अहसास करा दिया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मौसम ऐसा हो गया है कि लोग इसकी तुलना शिमला और मनाली से कर रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में अक्टूबर का दिन पिछले चार साल में सबसे ठंडा दर्ज किया गया है।

उत्तर भारत में हुई भारी बारिश के कारण दिन के तापमान में तेज गिरावट आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 5.6 डिग्री कम है। इससे पहले 8 अक्टूबर 2022 को अक्टूबर में अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

यह बदलाव चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के कमजोर पड़ने के बीच देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश और यानम तट पर दस्तक देने के बाद यह सिस्टम गुरुवार को कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया। इसके असर से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश हुई है।

दिल्ली-NCR में बारिश और आंधी का अलर्ट

दिल्ली में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं रातभर हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को और सर्द बना दिया।

IMD ने दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों में गरज-चमक और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के 30 अक्टूबर सुबह 8:27 बजे के अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली के मध्य, पूर्वी, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, शाहदरा, दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी, दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी इलाकों में अगले तीन घंटों के दौरान बारिश और बिजली गिरने की आशंका है।

अलर्ट में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसकी वैधता सुबह 11:25 बजे तक बताई गई थी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों में आंधी-तूफान को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए हैं।

हरियाणा-पंजाब में भी लुढ़का पारा

बारिश का असर हरियाणा और पंजाब में भी देखने को मिला है। कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया है।

हरियाणा के करनाल में अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से करीब 9 डिग्री कम है। अंबाला में पारा 23.8 डिग्री रहा जो सामान्य से 6 डिग्री नीचे है। नारनौल में 25.5, रोहतक में 24.6 और भिवानी में 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

पंजाब के पटियाला में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। लुधियाना में 30.4, अमृतसर में 30.6, पठानकोट में 29, बठिंडा में 31 और फरीदकोट में 34.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

यूपी में 5 से 8 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

उत्तर प्रदेश में भी बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक, 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी समेत कई जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शुक्रवार को ओले गिरने की भी आशंका है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है।

कब थमेगी दिल्ली-NCR में बारिश?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 30 अक्टूबर को दिल्ली-NCR में बारिश का असर बना रह सकता है। हालांकि, 31 अक्टूबर से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। इस दिन आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है।

1 और 2 नवंबर को दिल्ली-NCR में मुख्य रूप से साफ आसमान रहने का अनुमान है। इन दोनों दिनों के लिए मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। यानी वीकेंड पर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों को बारिश से राहत मिल सकती है।

हालांकि, तापमान में आई गिरावट के कारण सुबह और शाम ठंड का अहसास बना रह सकता है।

हिमाचल में गरज-चमक

हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। शिमला, जुब्बड़हट्टी, सुंदरनगर, कांगड़ा, मुरारी देवी और पालमपुर में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है।

राज्य के लाहौल-स्पीति जिले के कुकुमसेरी में रात का तापमान माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो राज्य में सबसे कम रहा।

उधर राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलने का अनुमान है। जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है।

झारखंड, बंगाल और ओडिशा में भी भारी बारिश का असर

चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने के बावजूद पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश का असर बना हुआ है।

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांदा में बुधवार शाम से सबसे ज्यादा 71.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में 64 मिमी, रांची में 26.2 मिमी और चाईबासा में 60 मिमी बारिश हुई। चक्रवात के असर को देखते हुए रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा समेत कई जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए थे।

पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश और तेज हवाओं का असर रहा। वहीं ओडिशा के गंजाम जिले में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई लोग फंस गए। भारतीय तटरक्षक बल ने फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने का अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने बचाव कार्य के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़ी 79 टीमें तैनात की हैं।

ओडिशा के मुख्य सचिव अनु गर्ग के मुताबिक, गंजाम जिले के करीब 300 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जिनमें 70 गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से कट गया है।

दक्षिण भारत में 2 नवंबर से फिर बढ़ेगी बारिश

IMD के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक मौसमी सिस्टम नवंबर की शुरुआत में दक्षिण भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है।

2 से 4 नवंबर के बीच तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 2 और 3 नवंबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ तूफान आने की भी आशंका है।

क्या दिल्ली-NCR में समय से पहले आ गई सर्दी?

अक्टूबर के आखिरी दिनों में तापमान में आई गिरावट और लगातार बारिश ने दिल्ली-NCR में सर्दियों जैसा माहौल बना दिया है। दिल्ली में चार साल का सबसे ठंडा अक्टूबर दिन दर्ज होना इस बदलाव को दिखाता है।

हालांकि मौसम में आई इस ठंडक को सर्दियों की शुरुआत मानना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल यह बदलाव बारिश और चक्रवाती सिस्टम के कमजोर पड़ने से जुड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, 31 अक्टूबर से बारिश कम होने और नवंबर के शुरुआती दिनों में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। ऐसे में दिल्ली-NCR के लोगों को जल्द बारिश से राहत मिल सकती है। लेकिन ठंडी सुबह और शाम का सिलसिला जारी रह सकता है।