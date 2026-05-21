दिल्ली-एनसीआर के कमर्शियल वाहन चालक गुरुवार से 23 मई (शनिवार) तक तीन दिन की हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल ऑटो और टैक्सी किराए में तुरंत बढ़ोतरी की मांग को लेकर की जा रही है। हड़ताल की वजह ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतें और ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स द्वारा कथित रूप से आर्थिक शोषण बताया जा रहा है।

क्यों है आज दिल्ली-एनसीआर में हड़ताल?

‘चालक शक्ति यूनियन’ ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह हड़ताल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में है। पत्र के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में टैक्सी किराए पिछले लगभग 15 वर्षों से नहीं बढ़े हैं जबकि इस दौरान CNG, पेट्रोल और डीजल जैसी ईंधन की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही रखरखाव, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और अन्य दैनिक खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है।

Live Updates