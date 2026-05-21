दिल्ली-एनसीआर के कमर्शियल वाहन चालक गुरुवार से 23 मई (शनिवार) तक तीन दिन की हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल ऑटो और टैक्सी किराए में तुरंत बढ़ोतरी की मांग को लेकर की जा रही है। हड़ताल की वजह ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतें और ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स द्वारा कथित रूप से आर्थिक शोषण बताया जा रहा है।
क्यों है आज दिल्ली-एनसीआर में हड़ताल?
‘चालक शक्ति यूनियन’ ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह हड़ताल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में है। पत्र के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में टैक्सी किराए पिछले लगभग 15 वर्षों से नहीं बढ़े हैं जबकि इस दौरान CNG, पेट्रोल और डीजल जैसी ईंधन की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही रखरखाव, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और अन्य दैनिक खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है।
एक हफ्ते से भी कम समय में दो बार बढ़े ईंधन के दाम
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते से भी कम समय में दो बार बढ़ोतरी की गई। मंगलवार को जारी नवीनतम संशोधन में ईंधन के दामों में 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपये से बढ़कर 91.58 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई।
देश के प्रमुख शहरों में कोलकाता में पेट्रोल सबसे महंगा रहा जहां इसकी कीमत 109.70 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई। वहीं चेन्नई में डीजल की सबसे अधिक कीमत 96.11 रुपये प्रति लीटर रही।
क्या सभी ऑटो और टैक्सी चालक इस हड़ताल में शामिल हैं?
हालांकि, ऑटो यूनियनों के एक वर्ग ने इस हड़ताल से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने कहा कि यह हड़ताल मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टरों से संबंधित है, इसलिए ऑटो रिक्शा सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी।
ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा, ''मालवाहक वाहनों से जुड़े मुद्दे पिछले 15 से 20 दिनों से चल रहे हैं और उनका ऑटो व टैक्सी चालकों से कोई संबंध नहीं है। सभी रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य स्थानों पर ऑटो और टैक्सी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।''
सोनी ने यह भी बताया कि हालांकि कुछ यूनियनों ने सड़क जाम की योजना बनाई है, लेकिन पांच अन्य यूनियनें- दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन, प्रगतिशील ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन, ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर संघ दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित- इस हड़ताल से अलग हो चुकी हैं।
यूनियन ने क्या चेतावनी दी है?
यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द से जल्द किराए में संशोधन नहीं करती तो यह विरोध प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन बन सकता है। यूनियन ने सरकार के साथ बैठक की भी मांग की है ताकि ड्राइवरों की समस्याओं पर चर्चा की जा सके और टैक्सी चालकों के कथित आर्थिक शोषण को रोकने के लिए नीतियां बनाई जा सकें।
Delhi-NCR Auto Taxi Strike LIVE: दिल्ली-एनसीआर में आज ऑटो-टैक्सी की हड़ताल
'ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस' ने वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा उपकर (ग्रीन सेस) बढ़ाने के दिल्ली सरकार के फैसले के विरोध में मंगलवार को हड़ताल का आह्वान किया है।