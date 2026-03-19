दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में बृहस्पतिवार को ईद का चांद नज़र नहीं आया इसलिए ईद-उल-फित्र का त्यौहार शनिवार 21 मार्च को मनाया जाएगा। शुक्रवार को 30वां और आखिरी रोज़ा होगा।

दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दिल्ली-एनसीआर के आसमान में बादल छाए हुए थे और यहां चांद नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग शहरों की चांद समितियों से संपर्क किया गया लेकिन कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई।

मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा, ” लिहाज़ा फैसला किया गया है कि ईद-उल-फित्र का त्योहार शनिवार 21 मार्च को मनाया जाएगा और शुक्रवार को 30वां व आखिरी रोज़ा होगा।”

जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी ने एक बयान में कहा कि कहीं से ईद का चांद दिखने की खबर नहीं मिली है और शव्वाल (इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने) की पहली तारीख शनिवार को होगी। शव्वाल के महीने के पहले दिन ईद होती है। उधर, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद से जुड़े इमारत ए शरीया हिंद ने भी ऐलान किया है कि बृहस्पतिवार को देश के किसी हिस्से में ईद का चांद नज़र नहीं आया।