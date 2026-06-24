Weather Forecast: मॉनसूनी बारिश ने बुधवार को मुंबई के लोगों की परेशानियां बढ़ा दीं और शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मात्र 24 घंटे के अंदर मुंबई के कई इलाकों में 300 एमएम से ज्यादा बारिश हुई। इसके चलते ट्रेन से लेकर सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले गुरुवार को भी मुंबई और महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली के मौसम के मिजाज में भी जल्द बदलाव हो सकता है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी तट, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में गरज-चमक और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इधर पहाड़ी राज्यों में और ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है।

मुंबई समेत कई जिलों के लिए रेड अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, महाराष्ट्र में अभी लगातार 2 दिन तेज बारिश और आंधी की संभावना है। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। इस बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे बांग्लादेश के तटीय इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर समेत कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई और पालघर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

वहीं, उत्तर भारत की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तेज हवाओं के कारण उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

मायानगरी मुंबई में मौसम का मिजाज बदल गया है। तपती धूप और उमस के बाद लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिली है। करीब 13 दिनों की देरी के बाद मानसून ने मौसम को सुहावना बना दिया है। पढ़िए पूरी खबर…