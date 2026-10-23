जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में हुए CJP के विरोध प्रदर्शन को ‘विदेशी फंडिंग’ मिलने के आरोपों पर जवाब देते हुए दिल्ली की मोदी सरकार निशाना साधा है। शुक्रवार को न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी दिल्ली की हुकूमत को खतरा महसूस होता है तो वह विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात कहने लगती है, जबकि अपने कामकाज पर ध्यान नहीं देती।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “अगर वे आरोप लगाते हैं कि विदेशी संस्थाएं इसमें शामिल हैं तो उनके नाम बताओ! कौन है? कौन-सा देश ऐसा करने की कोशिश कर रहा है? उनके पास असल में कोई नाम नहीं है।”

‘डोनाल्ड ट्रंप को न जाने अक्ल कब आएगी’

इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने महंगाई और अंतरराष्ट्रीय तनाव पर चिंता जताते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा। अब्दुल्ला ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में मौजूदा तबाही के लिए जिम्मेदार हैं न जाने उन्हें अक्ल कब आएगी? उन्होंने ट्रंप से हमला खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि ईरान को अपने क्षेत्र में अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अब्दुल्ला ने युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई पर भी चिंता जताई और कहा कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को उठाना पड़ेगा।

‘ट्रंप के लिए लड़ाई खत्म कराने का यही सही समय है’

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “ट्रंप की वजह से ही दुनिया में तबाही आ रही है। कौन जानता है कि उन्हें कब होश आएगा? इससे कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया इस मुश्किल से गुजर रही है।” उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा हालात में महंगाई के स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक संकट का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ेगा। अब्दुल्ला ने कहा कि ट्रंप के लिए हमले को खत्म करने का यही सही समय है।

उन्होंने ईरान के पक्ष में आत्मरक्षा के अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा कि न्याय के लिहाज से ईरान को अपने इलाके में अपनी रक्षा करने का हक है।

क्या सच में है सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों को विदेशी फंडिंग?

बता दें कि दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन को विदेशी फंडिंग के आरोप काफी समय से लग रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की ओर से यह आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में RSS नेता इंद्रेश कुमार ने CJP के प्रदर्शनों की फंडिंग पर सवाल उठाते हुए विदेशी फंडिंग और युवाओं को गुमराह किए जाने के आरोप लगाए थे। ऐसे आरोपों को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्रालय ने CJP के विरोध प्रदर्शनों में विदेशी फंडिंग या पाकिस्तान की भूमिका पर कोई जानकारी होने से इनकार किया था।

#WATCH | Srinagar, J&K: JKNC chief Farooq Abdullah says, "It is Trump’s doing that is bringing catastrophe to the world. Who knows when he will come to his senses—there is no benefit in this. The entire world is going through this crisis. Just look at the level of inflation; it… pic.twitter.com/wZDBHMSfdb — ANI (@ANI) October 23, 2026

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