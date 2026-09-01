Delhi Teenage Girl Gang Rape: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर 2012 के भयावह ‘निर्भया कांड’ की यादें ताजा हो गईं। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक करीब 47 किलोमीटर के सफर के दौरान एक निजी ‘स्लीपर’ बस में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) का मामला सामने आया है। इस दौरान बस कई पुलिस चेकपोस्ट से गुजरी, लेकिन उसे कहीं भी रोका नहीं गया।

दरअसल, यह दर्दनाक मामला 4 अगस्त की रात की है। पीड़ित किशोरी अपने घर में मां से हुए विवाद के बाद नाराज होकर निकली थी और नोएडा के सेक्टर-63 स्थित अपने चचेरे भाई के घर जाने की कोशिश कर रही थी। रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच वह ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर अकेली खड़ी थी, तभी आरोपियों की नजर उस पर पड़ी।

झांसा देकर खाली बस में बैठाया

पुलिस के अनुसार, बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ग्रेटर नोएडा के सुरजपुर स्थित एक वर्कशॉप से बस की मरम्मत कराकर उसे उत्तर दिल्ली के तिमारपुर स्थित पार्किंग लॉट में ले जा रहे थे। परी चौक पर अकेली खड़ी लड़की को देखकर दोनों ने उसे मदद का झांसा दिया और खाली बस में बैठा लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने चलती बस में नाबालिग के साथ हैवानियत की और उसे रास्ते भर प्रताड़ित करते रहे।

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर पुलिस बेखबर

वारदात के दौरान बस ग्रेटर नोएडा से निकलकर दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पार करते हुए कश्मीरी गेट तक पहुंची। इस पूरे 47 किलोमीटर के लंबे रास्ते में बस कई पुलिस पिकेट्स और चेकिंग पॉइंट्स से गुजरी। आश्चर्य और चिंता की बात यह है कि रात के वक्त चलती बस में हो रहे इस जघन्य अपराध की भनक किसी भी सुरक्षाकर्मी या पुलिस पिकेट को नहीं लगी और बस बिना किसी रुकावट के सीमा पार कर गई।

कश्मीरी गेट के पास सड़क पर फेंका

दरिंदगी को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता को कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिंग रोड पर कहीं सड़क किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पास ही स्थित कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर आपबीती सुनाई और पुलिस से मदद मांगी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 4 घंटे में दोनों गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। उत्तरी दिल्ली की डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के तहत तुरंत पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

घटना के बाद पुलिस टीमों का गठन किया गया और रास्ते के सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की मदद से बस की पहचान की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के भीतर बस को ढूंढ निकाला और दोनों आरोपियों, कुलदीप और संदीप को गिरफ्तार कर लिया।

नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी प्राइवेट बस

इस जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि जिस प्राइवेट स्लीपर बस में यह वारदात हुई, वह वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए तय अनिवार्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रही थी।

यह बस एक निजी ट्रैवल्स कंपनी द्वारा संचालित की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बस पर पहले से ही तेज रफ्तार और बिना परमिट गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए 11 ट्रैफिक चालान पेंडिंग थे, जिनमें से 7 चालान अकेले जुलाई महीने में काटे गए थे।

बस में लगे थे काले पर्दे

बस की खिड़कियों पर गहरे रंग के मोटे पर्दे लगे हुए थे, जिससे बाहर से अंदर की दृश्यता (visibility) पूरी तरह से बाधित हो रही थी। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उन स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन है, जिनमें कमर्शियल वाहनों में पारदर्शी शीशे रखने का नियम बनाया गया है।

काले पर्दों के कारण ही बाहर से किसी को यह भनक नहीं लग सकी कि अंदर चलती बस में एक नाबालिग के साथ कितनी बड़ी दरिंदगी हो रही है।

सीसीटीवी और पैनिक बटन गायब या निष्क्रिय?

साल 2012 के निर्भया कांड के बाद बने नियमों के अनुसार, सभी कमर्शियल पैसेंजर वाहनों में वर्किंग सीसीटीवी कैमरे, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (जीपीएस) और पैनिक बटन होना अनिवार्य है, जो सीधे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम से जुड़े होने चाहिए। शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि इस बस में सीसीटीवी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या बस में पैनिक बटन या ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद थे, और यदि थे, तो क्या इस यात्रा के दौरान कोई अलर्ट जनरेट हुआ था या नहीं।

सुरजपुर वर्कशॉप से तिमारपुर पार्किंग का सफर

जानकारी के मुताबिक, ये बस 4 अगस्त की तड़के 3:30 से 4 बजे के बीच दिल्ली में दाखिल हुई थी। वह सुरजपुर (ग्रेटर नोएडा) में स्पेयर पार्ट्स या मरम्मत के काम के लिए गई हुई थी और वहां से तिमारपुर में बने अपने आधिकारिक पार्किंग स्टैंड की तरफ लौट रही थी। चालक और परिचालक बिना सवारी के खाली बस को ले जा रहे थे, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने सुनसान सड़क पर खड़ी लड़की को अपना शिकार बनाया।

निर्भया कांड से डराने वाली समानताएं

इस पूरी घटना ने देश की राजधानी में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह 2012 में एक चलती बस में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और गश्त की कमी के चलते निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, ठीक उसी ढर्रे पर यह घटना भी घटी है।

47 किलोमीटर तक एक अवैध नियमों वाली बस का बेखौफ घूमना और चेकिंग पॉइंट्स पर न रोका जाना पुलिसिया गश्त और ट्रैफिक नियमों के प्रवर्तन पर बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

देश की राजधानी दिल्ली में 17 साल की लड़की के साथ कथित रूप से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बस के ड्राइवर की पत्नी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आरोपी बस ड्राइवर कुलदीप की पत्नी ने ANI के साथ बातचीत में कहा है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं कुलदीप की पत्नी ने सरकार से यह मांग की है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है, उनकी मदद की जाए। पढ़िए पूरी खबर…