दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा एक शख्स के थप्पड़ मारने का कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद इस घटनाक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह द्वारा शेयर किए गए वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, “मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। मैं कल यहां जाऊंगा।”

वहीं, तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “यह भारत की राजधानी दिल्ली की भाजपा सरकार के PWD मंत्री हैं। वह सड़क का निरीक्षण करने आए थे, लेकिन एक के बाद एक घोटाले सामने आते देख अपना आपा खो बैठे। इसके बाद उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे मेरे सहयोगी के साथ बदसलूकी और दबंगई की।”

थप्पड़ खाने वाले युवक ने क्या कहा?

प्रवेश वर्मा ने जिस युवक को थप्पड़ मारा उसका भी बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए युवक ने कहा, “मैं विधायक के सोशल मीडिया का पूरा काम देखता हूं। PWD विभाग ने हमें सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए यहां बुलाया था। मैंने मंत्री को दिखाया कि सड़क की ऊपरी सतह टूटकर निकल रही है। जब मैंने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया तो मंत्री इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया और उनके साथ आए लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी।”

मंत्री को गिरफ्तार करो।



मैं कल यहाँ जाऊँगा। https://t.co/ER3whnWMnA — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 27, 2026

पीड़ित ने कहा कि वहां पुलिस भी मौजूद थी और यह पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी हो, जैसे निलंबन, वह की जानी चाहिए। हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पूरी घटना का वीडियो सबूत भी मौजूद है। कार्रवाई होनी चाहिए। हमने FIR दर्ज करा दी है और आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे।

#WATCH | Delhi: On video showing Delhi Minister Parvesh Verma slapping a local youth during a road inspection row in Tilak Nagar, Saheb (the victim) says, "I handle all social media activities for the MLA. We came here after the PWD department called us to inspect the condition… pic.twitter.com/TODxH5rUd5 — ANI (@ANI) September 27, 2026

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा?

स्थानीय युवक को दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा थप्पड़ मारे जाने के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, “आज मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूरी दुनिया के सामने अपनी कायरता और छोटी सोच उजागर कर दी। हम पहले से यह जानते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया इसे जान गई है। उनके विभाग ने तिलक नगर में घटिया गुणवत्ता की सड़क बनवाई थी, जिसके वीडियो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज वह खुद मौके पर पहुंचे और तिलक नगर के आम आदमी पार्टी विधायक को चुनौती दी कि वे सड़क को हाथ से तोड़कर दिखाएं, ताकि इसकी खराब गुणवत्ता सामने आ सके। जब हमारे विधायक और स्थानीय लोगों ने वास्तव में तारकोल की सड़क को हाथ से तोड़ दिया और साबित कर दिया कि सड़क बेहद घटिया थी, तब प्रवेश वर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। वह जरनैल सिंह को कोई जवाब नहीं दे सके।

भारद्वाज ने कहा कि इसके बजाय उन्होंने उस युवक को थप्पड़ मार दिया, जो पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था। जरा सोचिए इसके बाद कायरतापूर्ण तरीके से प्रवेश वर्मा वहां रुके तक नहीं। वह कोई बहादुर व्यक्ति नहीं हैं। वह पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की आड़ लेकर अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए।

एक और शीशमहल! केजरीवाल पर बीजेपी का गंभीर आरोप; परवेश वर्मा ने बताया दिल्ली का रहमान डकैत

परवेश वर्मा ने कहा कि लोधी एस्टेट वाले सरकारी आवास में केजरीवाल ने खूब खर्च किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी घर है लेकिन इसमें सरकारी पैसा नहीं लगा है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब पहले 6 फ्लैग स्टाफ वाले रोड (जिसे बीजेपी शीशमहल रहती है) के खर्च को लेकर सवाल उठे तो केजरीवाल ने दावा किया था कि यह पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने खर्च किया था और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है लेकिन अब वह नए घर को लेकर ऐसा दवा नहीं कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर।