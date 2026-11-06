दिल्ली की एक सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने भारद्वाज के खिलाफ दायर क्रिमिनल मानहानि केस के खारिज होने को चुनौती दी थी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री प्रवेश वर्मा ने भारद्वाज पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस किया था। जिसमें कहा गया था कि उन्होंने (वर्मा) अपने असर का इस्तेमाल एक स्कूल के अधिकारियों के पक्ष में किया, जहां तीन साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था।

हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने 10 अक्टूबर को केस खारिज कर दिया था। जज मित्तल ने मामले पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और कहा कि भारद्वाज के पोस्ट में ऐसे सवाल थे जो सरकार की आलोचना करने के मकसद से पूछे गए थे, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं।

मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि वर्मा “अशुद्ध हाथों” (Unclean Hands) से कोर्ट आए थे। मंत्री ने अब एक रिवीजन पिटीशन के जरिए ऑर्डर को चुनौती दी है।

5 नवंबर को स्पेशल जज रूबी नीरज कुमार ने मामले की सुनवाई की और भारद्वाज से जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

प्रवेश वर्मा का कहना है कि भारद्वाज ने 15 और 16 मई को अपने एक्स हैंडल से “झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अत्यधिक अपमानजनक” ट्वीट और वीडियो पोस्ट किए।

पोस्ट में आरोप लगाया गया कि प्रवेश वर्मा ने मंत्री के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अपने कथित सहयोगी अमरजीत सिंह बाबू को करीब 500 करोड़ रुपये के एक प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाया और वह ट्रस्ट प्रवेश वर्मा का है।

वर्मा के अनुसार, भारद्वाज ने यह भी इशारा किया कि उन्होंने (वर्मा) उस ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जो POCSO मामले में आरोपी हैं। अपनी अर्जी के अनुसार, भारद्वाज ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और फाइल दबाने के आरोप लगाए, जिससे जनता की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई।

‘AQI 100 तक लाने का सपना छोड़ें’, दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

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