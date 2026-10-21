दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 1 नवंबर से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस तारीख को सिख समुदाय के लिए बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। सिरसा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए देश में भ्रम और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सिरसा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बार-बार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर उन्हें कमजोर करने का प्रयास करती है। सिरसा ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए समाज में तनाव पैदा करना उचित नहीं है।

1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाई

राहुल गांधी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए 1 नवंबर की तारीख चुने जाने पर सिरसा ने विशेष आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह तारीख सिख समुदाय के लिए गहरे दर्द और त्रासदी से जुड़ी हुई है। वर्ष 1984 में दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान हजारों सिखों की जान चली गई थी। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था।

सिरसा ने कहा कि दंगों से प्रभावित परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीड़ितों के दर्द और उनकी तकलीफों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “सिख समुदाय 1 नवंबर 1984 के दर्द को नहीं भूला है। हम पीड़ितों की पीड़ा का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध करते हैं।”

कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर भी उठाए सवाल

मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के कुछ नेताओं की कथित भूमिका को लेकर लंबे समय से जारी सार्वजनिक बहस का भी जिक्र किया। उन्होंने जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाए।

सिरसा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की राजनीति देश में अशांति पैदा करने की चिंताएं बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग ऐसी राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे, जो समाज को बांटने और लोगों को उकसाने का काम करे।

राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी उठाए सवाल

प्रेस रिलीज के मुताबिक, सिरसा ने राहुल गांधी के विदेश दौरों और विदेशी संगठनों के साथ उनकी मुलाकातों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस से यह स्पष्ट करने को कहा कि राहुल गांधी विदेश में किन लोगों और संगठनों से मिलते हैं और इन मुलाकातों का उद्देश्य क्या होता है।

सिरसा ने कथित तौर पर कहा, “आखिर राहुल गांधी कब तक फर्जी Gen-Z के सहारे अपनी राजनीति करते रहेंगे?” उन्होंने युवाओं को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ आगाह किया।

उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल विकास, सकारात्मक बदलाव और राष्ट्र निर्माण के लिए होना चाहिए, न कि अशांति फैलाने या संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने के लिए।

शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील

दिल्ली के मंत्री ने कहा कि भारत के लोग लोकतंत्र, शांति और सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों और उकसावे में न आने तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने की अपील की।

सिरसा ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द सर्वोपरि हैं। किसी भी राजनीतिक दल या नेता को देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को यूपी कांग्रेस के नेताओं ने उठा लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, ईपीआईसी (EPIC) नंबरों के समान रहते हुए नाम बदलने और ‘वोट चोरी’ का गंभीर आरोप लगाते हुए बुधवार (21 अक्टूबर) को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे सही करने के लिए चुनाव आयोग से जरूरी कदम उठाने की मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।