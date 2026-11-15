दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) सोमवार को सुबह 4.30 बजे से अपनी ट्रेन सेवाएं शुरू करेगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि छठ पूजा के दौरान ‘ऊषा अर्घ्य’ देने वाले श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी ना हो। आम तौर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होती हैं।

डीएमआरसी ने रविवार को X पर एक पोस्ट में बताया कि सोमवार के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है। इस दिन श्रद्धालु चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व के तहत उगते सूर्य को ‘ऊषा अर्घ्य’ देंगे।

Delhi Metro to start services early on Chhath Puja



To facilitate the movement of devotees for Celebrating Usha Arghya of Chhath Puja- 2026 on Monday, 16th November 2026, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) will commence metro services from 4:30 AM instead of usual 06:00 AM… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 15, 2026

डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो सेवाएं पूरे नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से एक साथ शुरू होंगी जिससे श्रद्धालु सुबह जल्दी छठ घाट पर पहुंच सकेंगे। नियमित सेवाएं शुरू होने तक सभी लाइनों पर ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। इसके बाद, दिन के लिए तय शेड्यूल के अनुसार ट्रेनें चलेंगी।

सड़कों पर पाबंदियां लागू

छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली में यमुना घाटों की ओर जाने वाली और उनसे सटी कई सड़कों पर रविवार दोपहर दो बजे से सोमवार सुबह आठ बजे तक यातायात पाबंदियां लागू रहेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि 15 और 16 नवंबर को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के चलते ऐसा किया गया है।

इन घाटों में वजीराबाद क्षेत्र के राम घाट, सूर घाट और बजरंगी घाट शामिल हैं। इसके अलावा आईएसबीटी के पास स्थित वासुदेव घाट और आईपी एस्टेट क्षेत्र का हाथी घाट भी शामिल है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी है।

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

पटना समेत बिहार के विभिन्न हिस्सों में गंगा नदी और अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सोमवार सुबह सूर्य को दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार-दिवसीय पर्व का समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।

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दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफलाइन कहा जाता है। रोजाना लाखों लोग अपने दफ्तर, स्कूल-कॉलेज और दूसरे कामों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं। मेट्रो की वजह से लोगों का सफर काफी आसान हुआ है। लेकिन क्या यात्रियों को मेट्रो में मिलने वाली सभी सुविधाएं संतुष्ट करती हैं? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।