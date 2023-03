Delhi Metro Timings: इन स्टेशनों के बीच कल नहीं चलेगी दिल्ली मेट्रो, नोएडा और लखनऊ मेट्रो का ये है प्लान

Delhi Metro Timings: सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं आठ मार्च (बुधवार) को होली के अवसर पर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी

Delhi Metro Timings: होली वाले दिन दिल्ली मेट्रो दोपहर 2.30 बजे से अपनी सेवाएं देगी (File Photo- Express/Gajendra Yadav)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram