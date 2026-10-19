दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) जवान ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। व्यक्ति स्क्रीनिंग के दौरान यात्रा के पास संदिग्ध चीज देखी गई, इसके बाद वह व्यक्ति फोन पर बात करने का बहाना कर भागने लगा तो तैनात जवान ने फुर्ती दिखाते हुए उसे मेट्रो स्टेशन के बाहर पकड़ लिया।

बताया जा रहा कि यह मामला दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का है, जहां वह व्यक्ति आया था, इसके बाद जब वह मेट्रो में अंदर जाने के लिए अपने सामान की XBIS स्क्रीनिंग करवा रहा था तो उसके पास एक संदिग्ध और कुछ धुंधली चीज दिखाई दी। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से भागने लगा।

जवान ने तेजी से दौड़ लगाकर दबोचा

इस पर तत्परता दिखाते हुए तैनात CISF जवान ने उसका पीछा किया, वह एस्कलेटर पर चढ़ा तो जवान ने सीढ़ियों पर उसके पीछे दौड़ लगा दी और मेट्रो के बाहर एग्जिट गेट के पास उसे दबोच लिया।

CISF’s Swift Response: Suspicious Person Apprehended While Attempting to Escape at Metro Station!



Alert CISF personnel at Jama Masjid Metro Station of DMRC sprang into action when a passenger attempted to flee after a suspicious, dense object appeared on the XBIS screen during… pic.twitter.com/QTh9AneEdP — CISF (@CISFHQrs) October 19, 2026

एनआरआई है व्यक्ति

CISF के मुताबिक, सामान की जांच करने पर उन्हें उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में छिपाकर रखा गया सेमी-सॉलिड पदार्थ मिला। व्यक्ति ने बताया कि वह मलेशिया के कुआलालंपुर में रहता है और वह एक एनआरआई है। इसके बाद सीआईएसएफ ने उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है, जहां पुलिस आगे की जांच करेगी।

फिलहाल वह पदार्थ क्या है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह व्यक्ति कहां जा रहा था और वह पदार्थ कहां से लेकर आया था। हालांकि CISF जवान की त्वरित कार्रवाई से संदिग्ध को सुरक्षा जांच से बचकर निकलने से रोक लिया गया।

कड़ी है सुरक्षा व्यवस्था

हालिया कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और विपक्ष के प्रदर्शन के कारण दिल्ली मेट्रो पर इन दिनों सुरक्षा व्यवस्था खासा कड़ी है। दिल्ली मेट्रो के कई अहम स्टेशन पर सीआईएसएफ के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। कुछ दिनों पर पहले प्रदर्शन के कारण 9 अक्टूबर को 45 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे, हालांकि रात 10 बजे सभी को खोल दिया गया था।

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दुर्गा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, “मेरे बेटे की मेरी आंखों के सामने मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकी।” उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार स्थित अपने घर में शोक मनाते हुए उन्होंने बताया कि वह भयानक पल आज भी उनके दिमाग में साफ-साफ झलक रहा है। सोमवार को शर्मा की मृत्यु पर उन्हें सांत्वना देने आए उनके आसपास उनकी बहू अंजली, पोते-पोतियां और परिचित मौजूद थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें