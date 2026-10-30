दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने रियल-टाइम कोच ऑक्यूपेंसी डिस्प्ले सिस्टम को पिंक लाइन तक बढ़ा दिया है। इससे यात्री ट्रेन में चढ़ने से पहले अलग-अलग कोच में भीड़ का लेवल देख सकते हैं। एक बयान के मुताबिक यह सिस्टम 2022 से मैजेंटा लाइन पर चालू है। ये सिस्टम स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लगे पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम (PIDS) स्क्रीन पर हर कोच में लगभग कितना पैसेंजर लोड है, यह दिखाता है।

इस टेक्नोलॉजी में कोच में लगे लोड सेंसर का इस्तेमाल करके उनका वजन मापा जाता है और उनकी तुलना उनके खाली वज़न से की जाती है। डेटा के आधार पर C1 से C6 मार्क किए गए छह कोचों का लगभग पैसेंजर ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और ट्रेन आने से कुछ देर पहले प्लेटफॉर्म स्क्रीन पर दिखाया जाता है।

पिंक लाइन पर सिस्टम को लागू करना था मुश्किल

DMRC ने कहा कि पिंक लाइन पर सिस्टम को लागू करना मुश्किल था क्योंकि इसका रूट सर्कुलर है और इसके ऑपरेशन के लिए डेटा इंटरलिंकिंग की ज़रूरत होती है। DMRC ने बताया कि यह सुविधा यात्रियों को कम भीड़ वाले कोच को पहले से पहचानने और प्लेटफॉर्म पर उनकी ओर बढ़ने में मदद करेगी, जिससे अलग-अलग कोचों में भीड़ कम होगी। खासकर पीक आवर्स के दौरान इससे फायदा मिलेगा। इससे यात्रियों का समय भी बचेगा, क्योंकि इससे उन्हें ट्रेन आने के बाद प्लेटफॉर्म पर चलने के बजाय, चढ़ने से पहले खाली जगह पहचानने में मदद मिलेगी।

मैजेंटा लाइन से शुरू हुई थी सुविधा

बोटेनिकल गार्डन और जनकपुरी वेस्ट को जोड़ने वाली मैजेंटा लाइन पहला कॉरिडोर था जहां DMRC ने यह सुविधा शुरू की थी। अब इसे पिंक लाइन तक बढ़ा दिया गया है, जो मजलिस पार्क और शिव विहार के बीच चलती है, और मौजपुर-बाबरपुर सेक्शन इसके सर्कुलर रूट का हिस्सा है।

DMRC ने कहा कि यह एक्सटेंशन पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर बनाने और मेट्रो यात्रा को ज़्यादा आसान और आरामदायक बनाने की उसकी कोशिशों का हिस्सा है।

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दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के अंदर सरकार के खिलाफ पोस्टर मिलने को लेकर DMRC एक्शन में आ गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। पोस्टर में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए थे। पोस्टर को दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया था। फिलहाल जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी शामिल हो गई है। पढ़ें पूरी खबर