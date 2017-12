दिल्ली मेट्रो: उद्घाटन से पहले हादसा, दीवार तोड़कर निकली मैजेंटा लाइन की मेट्रो ट्रेन

दिल्ली में मेट्रो की नई लाइन की शुरुआत से पहले मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो दीवार तोड़कर बाहर निकल गई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मेट्रो में कोई ड्राइवर नहीं था। दरअसल, यह मेट्रो रूट ड्राइवरलेस होगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा तकनीकी कारणों की वजह से हुआ। हादसा कालिंदी कुंज के पास हुआ। बता दें कि 25 दिसंबर को मैजेंटा लाइन की शुरुआत होने वाली है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस रूट का उद्घाटन करने वाले हैं। यह लाइन नोएडा को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ेगी। दिल्ली मेट्रो का यह रूट कालकाजी से बॉटनिकल गार्डन तक होगा। इस लाइन के शुरू होने के बाद नोएडा और दक्षिणी दिल्ली के बीच यात्रा समय में कमी आएगी। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने पिछले महीने 12.64 किलोमीटर वाले इस सेक्शन को सुरक्षा संबंधी मंजूरी दी थी। यह मार्ग बॉटनिकल गार्डन-जनकपुरी वेस्ट (मैजेंटा) लाइन का हिस्सा है। इस सेक्शन में मेट्रो की नई आधुनिक ट्रेनें चलेंगी, जो कि बिना चालक की मौजूदगी के भी चल सकती हैं।

Delhi: Empty metro train on trial run, breaks through boundary at Kalindi Kunj depot. Matter being probed. pic.twitter.com/kiqWn7TCVH

— ANI (@ANI) December 19, 2017