मेट्रो में कपल के किसिंग वीडियो वायरल होने पर DMRC ने क्या बोला?

दिल्ली मेट्रो में एक कपल का किसिंग वीडियो जब से वायरल हुआ है, DMRC पर लोगों का गुस्सा फूट गया है। कई तरह के सवाल उठा दिए गए हैं।

दिल्ली मेट्रो का वायरल वीडियो

दिल्ली मेट्रो में एक कपल का किसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उस वीडियो की चर्चा चल रही है और कई तरह के सवाल उठा दिए गए हैं। मेट्रो में जब और भी यात्री यात्रा कर रहे हैं, तब क्या ये सब किया जा सकता है? अब इन्हीं सब सवालों के बीच DMRC ने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया है। उस बयान में जोर देकर कहा गया है कि ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। DMRC ने जारी स्टेटमेंट में बोला कि यात्रियों को अभद्र या अश्लील गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे सहयात्रियों को दिक्कत हो। DMRC’s Operations & Maintenance Act का सेक्शन 59 ऐसी गतिविधियों को भी दंडनीय अपराध मानता है। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी बात करें तो उसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बेझिझक लिपलॉक कर रहा है। सामने बैठे एक शख्स ने उस पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने दिल्ली मेट्रो पर सवाल खड़े कर दिए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली मेट्रो से ऐसे वीडियो सामने आए हों। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं होती दिख रही हैं। कुछ दिन पहले ही एक शख्स मेट्रो में बेशर्मी से हस्तमैथुन करते हुए देखा गया था। उस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सख्त एक्शन की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले एक लड़की के बहुत छोटे कपड़े पहनने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

