दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, पार्लियामेंट स्ट्रीट और सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने वाहन चालकों से कहा है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

एडवाइजरी में लोगों से यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने और रास्ते में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जहां संभव हो, प्रभावित इलाकों से बचने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार (2 अक्टूबर) सुबह सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 11 मेट्रो स्टेशनों- जनपथ, मंडी हाउस, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ को बंद कर दिया। जंतर-मंतर पर कई प्रदर्शनों ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के चलते शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया गया है।

दिल्ली मेट्रो ने अपने सर्विस अपडेट में कहा, ”अगली सूचना तक नीचे दिए गए मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो बदलने (इंटरचेंज) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।”

ये मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद

इन स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली का नाम शामिल है। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपने रूट की जानकारी जरूर जांच लें और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें।

निम्नलिखित मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट अगली सूचना तक बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

Service Update



The entry and exit at the following metro stations will remain closed till further notice. However, interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House, New Delhi and Central Secretariat stations:



1. Janpath

2. Patel Chowk

3. Central… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 2, 2026

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इन इलाकों में ट्रैफिक पर कुछ पाबंदियां रहेंगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित रास्तों से बचें और घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आसपास की सड़कों पर जरूरत के मुताबिक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

Delhi Police tweets, "Section 163 BNSS is in force in New Delhi District." pic.twitter.com/yvpQhLEL6L — ANI (@ANI) October 2, 2026

इन रास्तों से बचकर निकलें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, पार्लियामेंट स्ट्रीट और सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने वाहन चालकों से कहा है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

एडवाइजरी में लोगों से यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने और रास्ते में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जहां संभव हो, प्रभावित इलाकों से बचने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें।