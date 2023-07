DMRC: हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला नाम, अब गुरुग्राम सिटी सेंटर के नाम से जाना जाएगा

हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर किया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो येलो लाइन (Source- PTI)

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर (Gurugram City Centre) करने का फैसला लिया गया है। DMRC के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। जानकारी के अनुसार, सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज, घोषणाओं में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर किया जाएगा। यह स्टेशन हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर करने का फैसला लिया गया है। DMRC ने बदला हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने ट्वीट किया, ‘‘येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर करने का फैसला लिया गया है। इसके अनुसार, सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइन बोर्ड्स, घोषणाओं में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और इसे धीरे-धीरे बदला जाएगा। सूत्रों ने बताया कि केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध किया गया था। येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुसार, सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज, घोषणाओं आदि में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और क्रमश: इन्हे बदला जाएगा। — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें? (@OfficialDMRC) July 3, 2023

