Delhi Metro Stations Closed: दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों को बुधवार को एक बार फिर सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय समेत 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, इन स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास पर रोक रहेगी। हालांकि, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा फिलहाल जारी रहेगी।

बंद किए गए मेट्रो स्टेशन की पूरी लिस्ट

1.लोक कल्याण मार्ग

2.राजीव चौक

3.पटेल चौक

4.रामकृष्ण आश्रम मार्ग

5.बाराखंभा रोड

6.सुप्रीम कोर्ट

7.सेवा तीर्थ

8.जनपथ

9.मंडी हाउस

10.केंद्रीय सचिवालय

11.आईटीओ

12.दिल्ली गेट

13.इंद्रप्रस्थ

14.खान मार्केट

15.जोर बाग

16.शिवाजी स्टेडियम

मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले लेटेस्ट अपडेट जरूर देख लें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। फिलहाल स्टेशनों को दोबारा खोलने को लेकर कोई समयसीमा घोषित नहीं की गई है।

Service Update



Below mentioned Metro stations have been closed till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.



1. Lok Kalyan Marg

2. Rajiv Chowk

3. Patel Chowk

4. Ramakrishna Ashram Marg

5.… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 22, 2026

दिल्ली पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट: CJP के प्रदर्शन में 4 जगह हुई झड़प, संसद मार्ग पर टूटा पहला बैरिकेड

नई दिल्ली जिला पुलिस ने एक इंटरनल रिपोर्ट में कहा है कि सोमवार को संसद मार्ग, रेल भवन गोलचक्कर, जंतर मंतर और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल-जनपथ एरिया में हुई झड़पों के बाद स्थिति को काबू करने में दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।

एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सोमवार रात डीसीपी (नई दिल्ली जिला) सचिन शर्मा के ऑफिस में हुई बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को बताया गया कि जिला पुलिस दिन की घटनाओं पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस बैठक में स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) और पुलिस के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

‘छात्रों को सियासी हथियार बना रही कांग्रेस’ NEET विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान ने तोड़ी चुप्पी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार नीट (NEET) से जुड़े सभी मुद्दों और युवाओं की हर जायज चिंता पर संसद में विस्तृत चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन कांग्रेस समाधान के बजाय राजनीतिक टकराव चाहती है।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से अलग राहुल गांधी PM आवास क्यों पहुंचे?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद तक मार्च कर रहे युवाओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके अगले दिन यानी मंगलवार को विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के पास धरना देकर सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। हालांकि, पुलिस ने तीन घंटे के भीतर ही इस विरोध-प्रदर्शन को खत्म करवा दिया और विपक्ष के बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया।

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