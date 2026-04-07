राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को होने वाली आईपीएल मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय में बदलाव किया है। यह फैसला खासतौर पर अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मैच के बाद घर लौटने वाले क्रिकेट प्रेमियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
कई रूट्स पर जहां पहले आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के आसपास थी, अब उसे बढ़ाकर आधी रात के बाद तक कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को देर रात भी आसानी से सफर करने का विकल्प मिलेगा। बदलाव की जानकारी दिल्ली मेट्रो ने अपने आधिकारिक एक्स हेंडल से पोस्ट के माध्यम दी है।
दिल्ली मेट्रो ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, “दिल्ली मेट्रो ने 8 अप्रैल 2026 को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले IPL मैच के लिए सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय को बढ़ा दिया है, ताकि मैच के बाद घर लौट रहे सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यात्रा सुगम और परेशानी-मुक्त हो सके।”
नई टाइमिंग के अनुसार, अलग-अलग लाइनों पर अंतिम ट्रेन का समय 00:00 बजे से लेकर 02:20 बजे तक कर दिया गया है। ब्लू लाइन, येलो लाइन, पिंक लाइन और अन्य प्रमुख रूट्स पर भी समय बढ़ाया गया है, ताकि भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम यात्रा मिल सके।
दिल्ली मेट्रो का यह कदम मैच के बाद ट्रैफिक दबाव कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स की टीम टकराएगी।
एक्स पोस्ट के अनुसार 8 अप्रैल को विभिन्न रूटों से आखिरी मेट्रो इतने बजे निकलेगी –
|लाइन
|टर्मिनल स्टेशन
|लास्ट ट्रेन टाइम
|बदला गया लास्ट ट्रेन टाइम
|रेड लाइन – 1
|शहीद स्थल (नया बस अड्डा) से रिठाला
|23:00
|00:10
|रेड लाइन – 2
|रिठाला से शहीद स्थल (नया बस अड्डा)
|23:00
|00:15
|येलो लाइन – 1
|समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम
|23:00
|00:20
|येलो लाइन – 2
|मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली
|23:00
|23:45
|ब्लू लाइन – 1
|द्वारका सेक्टर-21 से वैशाली
|23:00
|23:45
|ब्लू लाइन – 2
|वैशाली से द्वारका सेक्टर-21
|23:00
|00:00
|ब्लू लाइन – 3
|द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी
|22:50
|23:35
|ब्लू लाइन – 4
|नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारका सेक्टर-21
|23:00
|00:00
|ग्रीन लाइन – 1
|कीर्ति नगर से ब्रिगेडियर होशियार सिंह
|23:00
|01:00
|ग्रीन लाइन – 2
|इंदरलोक से मुंडका
|23:00
|01:00
|ग्रीन लाइन – 3
|ब्रिगेडियर होशियार सिंह से इंदरलोक
|22:45
|00:00
|ग्रीन लाइन – 4
|ब्रिगेडियर होशियार सिंह से कीर्ति नगर
|23:00
|00:10
|वॉयलट लाइन – 1
|कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह
|23:00
|00:25
|वॉयलट लाइन – 2
|राजा नाहर सिंह से कश्मीरी गेट
|23:00
|23:20
|पिंक लाइन – 1
|मजलिस पार्क (-)
|22:40
|00:12
|पिंक लाइन – 2
|मजलिस पार्क (+)
|22:40
|23:50
|पिंक लाइन – 3
|मौजपुर बाबरपुर से शिव विहार
|00:20
|01:55
|पिंक लाइन – 4
|शिव विहार से मौजपुर बाबरपुर
|22:50
|01:30
|मैजेंटा लाइन – 1
|बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट
|23:00
|00:45
|मैजेंटा लाइन – 2
|जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन
|23:00
|00:30
|मैजेंटा एक्सटेंशन – 1
|जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन
|22:40
|01:50
|मैजेंटा एक्सटेंशन – 2
|कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से जनकपुरी वेस्ट
|22:50
|01:30
|मैजेंटा एक्सटेंशन – 3
|मजलिस पार्क से दीपाली चौक
|23:00
|02:20
|मैजेंटा एक्सटेंशन – 4
|दीपाली चौक से मजलिस पार्क
|23:00
|02:20
|ग्रे लाइन – 1
|द्वारका से ढांसा बस स्टैंड
|23:00
|01:30
|ग्रे लाइन – 2
|ढांसा बस स्टैंड से द्वारका
|23:00
|01:15
|एयरपोर्ट लाइन – 1
|यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 से नई दिल्ली
|23:15
|00:30
|एयरपोर्ट लाइन – 2
|नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25
|23:40
|01:00