यात्रियों की सुरक्षा, आराम और समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो की सबसे पुरानी ब्लू लाइन पर चलने वाली मेट्रो का नवीनीकरण शुरू किया जा रहा है। डीएमआरसी ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। डीएमआरसी ने बताया कि इस पहल के तहत, वह अपनी सबसे पुरानी मेट्रो (आरएस-1) का उन्नयन कर रही है। इसने बताया कि इनमें से कई को 2002 और 2007 के बीच सेवा में शामिल किया गया था तथा अब लगभग दो दशक का कार्यकाल पूरी कर चुकी हैं।

बयान के मुताबिक, इन मेट्रो को मौजूदा तकनीकी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाने के लिए ये उन्नयन किए जा रहे हैं। ब्लू और रेड लाइनों पर चलने वाली कुल 70 मेट्रो का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण किया जा रहा है। पहले चरण में 12 मेट्रो का और दूसरे चरण में 18 मेट्रो का नवीनीकरण किया गया। बयान में कहा गया कि बाकी मेट्रो के उन्नयन का काम जल्द ही शुरू होगा। तीसरे चरण में नवंबर 2027 तक ब्लू लाइन की 22 और मेट्रो का नवीनीकरण किया जाना है।

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने हाल ही में तीसरे चरण के तहत नवीनीकृत पहली रेलगाड़ी का यात्रियों की सेवा में शामिल करने से पहले निरीक्षण किया।

इस नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत आंतरिक साज-सज्जा और महत्त्वपूर्ण प्रणालियों में सुधार शामिल हैं। डिब्बों और चालक केबिन को टूट-फूट से बचाने के लिए फिर से रंगा जा रहा है, जबकि विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए विद्युत पैनलों को अद्यतन किया जा रहा है। बयान के मुताबिक, रास्ते, स्टेशन पर आगमन और अन्य यात्रा संबंधी जानकारी वास्तविक समय में देने के लिए आईपी-आधारित यात्री घोषणा और सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे और एलसीडी-आधारित गतिशील मार्ग मानचित्र जैसी नई सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

यात्रियों की सुरक्षा को मुख्य प्राथमिकता देते हुए, DMRC सभी कोचों में एक नया फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा रहा है, जिसमें धुएं और गर्मी का पता लगाने वाले डिटेक्टर लगे हैं। सुरक्षा बढ़ाने और संचालन को और भी सुचारू बनाने के लिए, यह पुराने रिले और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स (MCBs) को भी आधुनिक यूनिट्स से बदल रहा है।

यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए DMRC ने सभी कोचों में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए हैं। DMRC ने आगे बताया, “PA-PIS और फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसे अपग्रेड किए गए सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही भविष्य के अपग्रेड्स को भी समायोजित करने के लिए, नए जम्पर केबल्स और कनेक्टर्स भी लगाए गए हैं।”