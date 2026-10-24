Delhi Metro News: दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के अंदर सरकार के खिलाफ पोस्टर मिलने को लेकर DMRC एक्शन में आ गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। पोस्टर में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए थे। पोस्टर को दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया था। फिलहाल जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी शामिल हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के अंदर दो ऐसे पोस्टर देखने को मिलेॉ जिसमें सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए थे। ट्रेन के अंदर चिपके सरकार विरोधी पोस्टर की सूचना मिलते मेट्रो के महकमे में सनसनी मच गई। दोनों पोस्टर में क्यूआर कोड से ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ने का न्योता दिया गया था।

Delhi | An FIR has been registered against unidentified persons after two posters questioning the government's performance were found pasted inside a train on the Delhi Metro’s Airport Express Line. The FIR was registered under Delhi Prevention of Defacement of Public Property… — ANI (@ANI) October 24, 2026

पुलिस ने दर्ज किया केस

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन ऑपरेटर तरुण चौधरी ने जांच के दौरान पोस्टर देखकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों और OCC को सूचना दी। इसके बाद द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन के कंट्रोलर को दोनों पोस्टर सौंप दिए गए। पुलिस ने दोनों पोस्टर कब्जे में लेकर शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

पोस्टर में क्या है?

जानकारी के मुताबिक, एक पोस्टर पर QR कोड भी था, जिसे स्कैन करके लोगों को व्हाट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ने के लिए कहा गया था। दूसरे पोस्टर पर पिछले 12 साल में देश में हुए बदलावों को लेकर नौ दावे किए गए थे। इन दावों में महिलाओं के खिलाफ अपराध, मॉब हिंसा, पुलिस हिरासत में मौतें, सरकारी प्रचार पर खर्च, रुपये की कीमत में गिरावट और रोजगार जैसे मुद्दे शामिल थे।

पोस्टर में सरकार की नीतियों और योजनाओं पर सवाल उठाए गए थे। फिलहाल मामले में किसी आरोपी का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस पोस्टर लगाने के पीछे की मंशा और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है।

दिल्ली मेट्रो की ‘येलो लाइन’ पर बुधवार को एक यात्री के सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन पर पटरी पर कूद जाने के बाद ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। डीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया कि अन्य सभी लाइनों पर मेट्रो सर्विस सामान्य रूप से चालू है। दिल्ली मेट्रो के सेवा तीर्थ स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई और लाइन पर कुछ समय के लिए सेवाएं बाधित रहीं। पढ़िए पूरी खबर…