‘बेदिल’ द्वारा लिखा गया यह स्तंभ (कॉलम) दिल्ली की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था की हालिया स्थिति पर एक तीखा व्यंग्य है। इसमें जहां एक ओर राजनीतिक आयोजनों में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी के उपयोग और वीआईपी संस्कृति के ‘सीट खेल’ पर कटाक्ष किया गया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा के अंदर चल रहे ‘ताली के लोकतंत्र’ और मंत्रियों की अनुपस्थिति जैसे गंभीर लोकतांत्रिक मुद्दों को उजागर किया गया है। यह कॉलम सत्ता के गलियारों में होने वाली दिलचस्प घटनाओं और प्रशासनिक मतभेद का एक आइना है। पढ़ें…

भीड़ का प्रबंधन

नोएडा हवाई अड्डे के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री की जनसभा में भीड़ जुटाने की चुनौती ऐसी निकली कि नेताओं के साथ-साथ सरकारी महकमे भी पूरी शिद्दत से मैदान में उतर आए। कार्यक्रम तय होते ही स्थानीय स्तर पर जनसमर्थन की व्यवस्था जुटाना पर शुरू कर दी गई। आखिरी दिनों में संख्या थोड़ी कम पड़ने की आशंका हुई तो सरकारी मशीनरी ने भी कंधा दे दिया। नतीजा यह रहा कि शनिवार को जिले की तमाम निजी निर्माण परियोजनाओं पर काम ने अचानक छुट्टी ले ली। अब यह बताना तो शायद गैरजरूरी है कि उन साइटों के मजदूर उस दिन कहां व्यस्त रहे। हां, इतना जरूर दिखा कि सुबह-शाम उन इलाकों में गर्दनों वाले धड़े फुर्ती से आती-जाती नजर आईं।

ताली का लोकतंत्र

दिल्ली सरकार के बजट के बाद विपक्षी दल आम आदमी पार्टी का पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। उनका कहना है कि झिझक-विहीन माहौल में बजट पर बस मेज ठोंककर लोकतंत्र निभा लिया गया और ‘हां-ना’ में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अगर यही औपचारिकता निभानी थी, तो फिर सदन बुलाने और लोकतंत्र का मंच सजाने की क्या जरूरत थी, कमरा बंद कर आराम से सारे फैसले खुद ही कर लिए जाते। विपक्षी विधायकों का दर्द भी कम दिलचस्प नहीं है। उनका कहना है कि बार-बार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को समस्याएं बताई गईं, मगर कार्रवाई का कहीं अता-पता नहीं। हालात ऐसे हैं मानो ‘सैयां भये कोतवाल, तो डर काहे का’ वाली स्थिति हो। न अध्यक्ष सुन रहे, न मुख्यमंत्री, न मंत्री। फिर सत्र के दौरान ये लंबे-लंबे भाषण आखिर किसके लिए दिए जा रहे हैं।

पर्ची का पहाड़

मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस बार विधानसभा सत्र में ‘शीश महल’ का ऐसा लेखा-जोखा पेश किया कि पर्ची खुद ही चर्चा का विषय बन गई। हाल यह था कि पर्ची रोल बनाकर लाई गई और जैसे-जैसे वो पढ़ते गए, उसका सिरा सदन में बैठे विधायक को थमाते गए। फिर वो आगे बढ़ती गई, मानो रिले रेस चल रही हो। देखते ही देखते पूरी दिल्ली विधानसभा में पर्ची का अंबार लग गया, लेकिन ‘शीश महल’ में क्या-क्या लगा है, इसका हिसाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर्ची की इस अनंत यात्रा ने सदन का माहौल हल्का कर दिया। पक्ष के विधायक ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि पर्ची थी कि जैसे खत्म न होने की कसम खाकर आई हो और हर मोड़ पर एक नया खुलासा करने को तैयार बैठी हो।

सीट का खेल

बीते दिनों एक बड़े उद्घाटन कार्यक्रम में कई जिलों के आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी तैनात थे। साथ ही कई बड़े सेवानिवृत्त अधिकारी समारोह का साक्षी बनने आए थे। लेकिन जनसभा स्थल पर वीआईपी मेहमानों के लिए आरक्षित सीटें पहले ही खुद को बड़ा नेता साबित करने वाले लोगों ने कब्जा कर ली थी। नतीजा यह हुआ कि अनुभवी अधिकारी परिवार संग खड़े होकर ही भाषण सुनते रहे, क्योंकि उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली। दूसरी ओर, वीआईपी और वीवीआईपी श्रेणियों के जरूरत से ज्यादा पास बांटने का असर भी दिखा। खाने के लिए भी अधिकारी लाइन में खड़े नजर आए। खुद की यह हालत देखकर कई अधिकारी लोगों से अपना चेहरा छिपाते दिखे। वहीं, खुद को बड़ा समझने वाले नेता शान से अपनी सीट जमाए बैठे रहे।

अपनों को आईना

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में बीते दिनों एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष का ही एक विधायक विपक्ष की भूमिका में नजर आया। मुद्दा विरोध का नहीं, बल्कि नैतिकता और विधायी मर्यादा का था। आखिरी दिन, विशेष उल्लेख नियम 281 के तहत सदन में बातें रखी जा रही थीं और विपक्ष पहले ही सदन का बहिष्कार कर चुका था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने-अपने इलाकों की समस्याएं गिना रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पूरी दिल्ली विधानसभा में सरकार का कोई मंत्री मौजूद नहीं था। कुछ देर तक तो सब चलता रहा, मगर आखिरकार जमीर ने दस्तक दे ही दी। भीष्म से भाजपा विधायक ने कार्यवाही रुकवाकर अध्यक्ष का ध्यान इस ओर खींचा कि सदन में एक भी मंत्री नहीं है। अध्यक्ष ने भी बात को गंभीरता से लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कई विधायकों के चेहरों पर हल्की मुस्कान भी तैरती रही। असर भी तुरंत दिखा, थोड़ी ही देर में कुछ मंत्री अपनी सीटों पर नजर आने लगे। सच ही कहा गया है, बेबाकी कभी-कभी अपनों को ही आईना दिखा देती है और इस बार ‘सरदारजी’ ने यही काम कर दिया।