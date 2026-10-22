मेरठ से दिल्ली तक चलने वाली रैपिड रेल के कारण दोनों शहरों के बीच यात्रा काफी आसान हो गई है। हजारों यात्री ऑफिस आने जाने के लिए अब रैपिड मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई यात्री अब भी मानते हैं कि अब दिल्ली में रहने से बेहतर है मेरठ में ही रहें और घर से अप डाउन करें। मेरठ के परतापुर में रहने वाली श्वेता शर्मा ने बताया कि उनका बेटा सुबह 8.30 बजे घर से निकलता है। वह सराय काले खां के लिए नमो भारत ट्रेन लेता है और फिर दिल्ली मेट्रो से कालकाजी मंदिर जाता है। सुबह 10 बजे होने वाले लेक्चर के लिए वह JIMS कालकाजी समय पर पहुंच जाता है। वह आमतौर पर शाम 6 बजे तक घर वापस आ जाता है। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली में रहने जैसा ही अच्छा है।

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ज़्यादा लोगों के लिए ऐसी रोजाना की यात्राएं मुमकिन बना रहा है। एक साल में रोजाना औसतन यात्रियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। जो संख्या जुलाई 2025 में 47,745 थी, वह जुलाई 2026 में बढ़कर 94,936 हो गई। यह बढ़ोतरी तब हुई जब पूरा 82 किमी का रैपिड रेल कॉरिडोर फरवरी में पूरी तरह से चालू हो गया। अक्टूबर 2023 में इसे धीरे-धीरे खोला गया। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच शुरुआती 17 किमी का हिस्सा 21 अक्टूबर 2023 को खुला। इसके बाद मार्च 2024 में मोदीनगर नॉर्थ और अगस्त 2024 में मेरठ साउथ तक इसे बढ़ाया गया।

रोज़ाना औसतन यात्रियों की संख्या फरवरी 2026 में 63,999 से बढ़कर मार्च में 87,682 हो गई। यह अप्रैल में और बढ़कर 92,364 हो गई और मई में 93,877 पर स्थिर रही। इससे पहले जून में यह एक लाख का आंकड़ा पार करके 1.02 लाख पर पहुंच गई थी। अगस्त तक रोज़ाना आने-जाने वालों की औसत संख्या बढ़कर 1.13 लाख हो गई, जिसमें 28 अगस्त को कॉरिडोर पर एक दिन में सबसे ज़्यादा 1,68,510 लोग आए।

बेहतर कनेक्टिविटी यात्रियों के लिए फायदेमंद

अधिकारियों ने कहा कि पूरे कॉरिडोर के खुलने, दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे, इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) और सिटी बस सर्विस के साथ बेहतर कनेक्टिविटी, साथ ही बेहतर फर्स्ट- और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी ने यात्रियों की संख्या बढ़ाने में मदद की है। यात्री सुविधाओं, आसान स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग सुविधाओं ने भी सर्विस को और आसान बना दिया है। कुछ यात्रियों के लिए इस कॉरिडोर ने मेरठ और दिल्ली के बीच रोज़मर्रा के कामों के लिए यात्रा को आसान बना दिया है, जिनके लिए लंबा सफ़र या दिल्ली में रुकना पड़ता। मेरठ जाने वाली नीना ओबेरॉय ने कहा कि उन्हें आराम और सुरक्षा के लिए प्रीमियम कोच पसंद है। ओबेरॉय ने कहा, “नमो भारत में प्रीमियम कोच की सुविधा सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यह खासकर महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित है।”

आसान पहुंच ने कुछ यात्रियों के लिए ऑप्शन भी बढ़ा दिए हैं। मेरठ के पल्लवपुरम फेज़ 1 के व्हीलचेयर यूज़र 54 साल के संजय यादव ने कहा कि पहले उन्हें दिल्ली आने-जाने के लिए महंगी कैब सर्विस पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना मुश्किल था। मार्च 2025 में अपनी पहली नमो भारत यात्रा करने के बाद से वह अकेले रेगुलर यात्राएं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, “लिफ्ट, रैंप और लेवल बोर्डिंग जैसी सुविधाओं से, अब मैं आसानी से घूम-फिर सकता हूं और अकेले यात्रा कर सकता हूं।”

कुछ स्टेशनों पर काफी अधिक है यात्रियों की संख्या

सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, गाजियाबाद और बेगमपुल जैसे खास स्टेशनों पर कुल यात्रियों की संख्या का 40% से ज़्यादा हिस्सा है।सराय काले खां दिल्ली के बड़े ट्रांसपोर्ट हब में से एक है, जो हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, वीर हकीकत राय इंटरस्टेट बस टर्मिनल, सिटी बस सर्विस और नमो भारत कॉरिडोर को एक साथ लाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने जून में बताया था कि हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले फुट ओवरब्रिज के चालू होने के बाद से सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है।

यह बढ़ोतरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बीच आसान ट्रांसफर की अहमियत को दिखाती है। ट्रांसपोर्ट प्लानर्स के मुताबिक, कोई यात्री दिल्ली के लिए ट्रेन लेने और फिर मेट्रो या नमो भारत सर्विस लेने को तैयार हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ तभी जब ट्रांसफर आसान, सुरक्षित हो और इसमें टूटे-फूटे फुटपाथ पर चलना या रिक्शा से बचना न पड़े।

रविवार को यात्रियों की संख्या में सिर्फ़ 15-20% की आती है कमी

जुलाई 2026 के डेटा से पता चलता है कि हफ़्ते के दिनों की तुलना में रविवार को यात्रियों की संख्या में सिर्फ़ 15-20% की कमी आती है, जिससे पता चलता है कि रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम का इस्तेमाल रेगुलर ऑफ़िस आने-जाने के अलावा दूसरे कामों के लिए भी किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा, “ऑपरेशन के घंटों में पैसेंजर की आवाजाही ज़्यादा रहती है, ऑफ़िस के घंटों में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, जिससे पता चलता है कि पढ़ाई, बिज़नेस, आराम और दूसरे कामों के लिए यात्रा करने वाले लोगों की मांग है।”

हालांकि यात्रियों की बढ़ती संख्या कॉरिडोर के बढ़ते इस्तेमाल की ओर इशारा करती है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि कितने पैसेंजर प्राइवेट गाड़ियों से चले गए हैं या सड़क पर भीड़ कम हुई है या नहीं। अनुमान लगाया गया है कि 2028 तक कॉरिडोर पर रोजाना औसतन 7.4 लाख यात्रियों की संख्या होगी।

दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर, नेशनल कैपिटल रीजन के कुछ हिस्सों को जोड़ने के लिए प्लान की गई कई रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) लाइनों में से सिर्फ़ पहली थी। दिल्ली-करनाल कॉरिडोर और दिल्ली-अलवर कॉरिडोर का एक हिस्सा को अभी भी मंज़ूरी नहीं मिली है। वहीं मंजूरी मिलने के बाद इसे चालू होने में कम से कम पांच से छह साल लगेंगे। एक अधिकारी ने कहा, “एक बार जब दूसरी लाइनें ऑनलाइन हो जाएगी, तो नेटवर्क इफ़ेक्ट काम करने लगेंगे और यात्रियों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी, जैसा दिल्ली मेट्रो के साथ हुआ था। हालांकि, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है।”

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