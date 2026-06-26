दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हुए करोड़ों रुपये के मेडिकल उपकरण खरीद में कथित घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। अब इस मामले में ईडी ने केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA)से जुड़े चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले के मामले से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।

अभी तक इस पूरे मामले की जांच दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (ACB) कर रही थी। जांचकर्ताओं को संदेह है कि खरीद के दौरान चुनिंदा आपूर्तिकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष विनिर्देश तैयार किए गए थे और वास्तविक प्रतिस्पर्धियों को बोली प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार, 350 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरकारी धनराशि का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सीपीए और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) से संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों की मांग की है। इसके अलावा, उसने पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, सी-आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरण, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS), बेडशीट कवर, सर्जिकल सामान, जिनमें ड्रेसिंग, टांके, कैनुला और दस्ताने शामिल हैं, और दवाओं की खरीद से संबंधित विवरण भी मांगे हैं।

जांच एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. सुषमा जैन को लिखे पत्र में निविदा प्रक्रिया, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, अनुबंध आवंटन, आपूर्ति, निरीक्षण, स्वीकृति और खरीद से संबंधित भुगतान जारी करने के विवरण की भी मांग की है। जिसमें निर्माताओं और उनके अधिकृत वितरकों या विक्रेताओं से जुड़े लेनदेन और सौदे शामिल हैं और उपरोक्त खरीद से जुड़े अन्य संस्थाओं के बारे में भी जानकारी मांगी है।

यह घटना तब सामने आई है जब पिछले सप्ताह एसीबी ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में चल रहे डॉ. रंगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी, सीपीए के कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। मई में सतर्कता निदेशालय द्वारा सीपीए कार्यालय पर छापेमारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीएनसीटीडी) के सतर्कता निदेशालय ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन सीपीए द्वारा दवाओं, शल्य चिकित्सा सामग्री, उपभोग्य सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्रस्तुत की थी। आरोप था कि कुछ सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश रचकर खरीद प्रक्रियाओं, निविदा शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं में हेरफेर किया ताकि चुनिंदा फर्मों और आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके, जिससे सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान हुआ और निजी पक्षों को उतना ही लाभ मिला। इस बड़े घोटाले के आरोपों के बीच पूर्व डीजीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल को भी निलंबित कर दिया गया था।

वहीं, एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में दिल्ली सरकार ने 50 से ज्यादा आईएएस और डेनिक्स अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें चार मंत्रियों के सचिव और स्वास्थ्य विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में हुए ये तबादले चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के बाद किए गए हैं।

दिल्ली में 50 से ज्यादा IAS और DANICS अधिकारियों के तबादले, कपिल मिश्रा के सचिव का भी ट्रांसफर

दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। यूटी के स्वास्थ्य विभाग में सचिव स्तर के लगभग सभी अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा IAS और DANICS अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। पढ़ें पूरी खबर।