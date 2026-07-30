दिल्ली मेयर ने कांवड़ यात्रा और आगामी महाशिवरात्रि के दौरान प्रमुख कांवड़ मार्गों और श्रद्धालु शिविरों के आसपास सभी मांस की दुकानों और मांसाहारी भोजन परोसने वाले सड़क किनारे के फूड स्टॉल तत्काल बंद कराने की मांग की है। मेयर प्रवेश वाही ने इसके लिए नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त को पत्र लिखा है।

एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार को भेजे गए औपचारिक पत्र में मेयर ने धार्मिक भावनाओं को आहत होने से रोकने के लिए दिल्ली में मांसाहारी भोजन बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की।

सड़कों पर मांसाहारी भोजन की बिक्री और से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत

मेयर प्रवेश वाही ने पत्र में लिखा, “जैसा कि आप जानते हैं, पवित्र सावन माह और कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। हजारों कांवड़ यात्री दिल्ली की विभिन्न सड़कों से होकर गुजरते हैं। इस दौरान यह देखा गया है कि रात के समय सड़क किनारे कच्चा और पका हुआ मांस बेचने वाली दुकानें और ठेले संचालित होते हैं जो पूरी तरह अवैध हैं।” उन्होंने कहा कि सड़कों पर खुलेआम मांसाहारी भोजन की बिक्री और सेवन से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए नागरिक अधिकारियों से बिना देरी किए कार्रवाई करने की अपील की।

मेयर ने कहा, “इसलिए तत्काल प्रभाव से दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर या महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ शिविरों के आसपास संचालित सभी कच्चे और पके मांस की दुकानें और सड़क किनारे लगे ठेले बंद किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुचारु रूप से संपन्न हो सके।”

कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी अवैध मांस की दुकानों को बंद कराया जाए

हर वर्ष सावन के पवित्र महीने में लाखों कांवड़िए (भगवान शिव के भक्त) गंगा जल लेकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से गुजरते हुए स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में एमसीडी ने अपने सभी 12 जोन को निर्देश दिया था कि कांवड़ यात्रा मार्गों और कांवड़ शिविरों के आसपास स्थित सभी अवैध मांस की दुकानों को बंद कराया जाए। साथ ही, लाइसेंस प्राप्त दुकानों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

नगर निगम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी नागरिक सुविधाओं की तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अधिकारियों के अनुसार, 30 जुलाई से 11 अगस्त तक राजधानी में 308 कांवड़ शिविर संचालित किए जाएंगे। सोमवार को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में सभी जोनल उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि चिन्हित कांवड़ शिविर स्थलों से यात्रा शुरू होने से पहले सभी अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाए।

यह भी पढ़ें: दिल्ली में पहली बार फरार गैंगस्टर पर बिना मौजूदगी के शुरू होगा मुकदमा

दिल्ली की एक कोर्ट में पहली बार गुरुवार से कपिल सांगवान के खिलाफ उसकी अनुपस्थित में सुनवाई शुरू होगी। कपिल सांगवान महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दो मामलों में आरोपी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें