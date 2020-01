नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने और बात करने पहुंचा एक शख्स अचानक अपनी लाइसेंसी पिस्टल लहराने लगा। इससे वहां खलबली मच गई। लोगों ने उसे पकड़ लो- पकड़ लो बोलते हुए शोर करने लगे। मौके पर जुटे लोगों ने उसे घेर लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।

#WATCH A person who had gone to Shaheen Bagh to talk to protestors brandished a licensed pistol at the protest site, today. More details awaited. (Source – Delhi Police) pic.twitter.com/kHFbUnt8KG

— ANI (@ANI) January 28, 2020