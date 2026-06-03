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Delhi Malviya Nagar Fire Today LIVE Updates: बुधवार सुबह दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। होटल में लगी आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए दो लाख रुपये और घायलों को पचास हजार रुपये की मदद का ऐलान किया गया है।

मालवीय नगर के विधायक और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि रेस्टोरेंट में आग सुबह करीब नौ बजे लगी। मालवीय नगर के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आग सुबह करीब आठ बजे लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। उन्होंने बताया कि होटल में घटना के समय कम से कम पचास लोग रहे होंगे, इनमें विदेशी नागरिक भी थे। शेर खान नाम के एक स्थानीय युवक ने बताया कि आग फैलने पर होटल की ऊपरी मंजिल से लोग नीचे कूद गए। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे बिछा दिए थे

Live Updates
13:05 (IST) 3 Jun 2026

Malviya Nagar Fire LIVE: 37 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया

एक अधिकारी ने बताया कि होटल से 37 से अधिक लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। मारे गए लोगों में से कई मध्य एशिया और अफ्रीका के रहने वाले हैं।

12:53 (IST) 3 Jun 2026

Malviya Nagar Fire LIVE: जान बचान के लिए कूदे लोग

शेर खान नाम के एक स्थानीय युवक ने बताया कि आग फैलने पर होटल की ऊपरी मंजिल से लोग नीचे कूद गए। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे बिछा दिए थे

https://twitter.com/ANI/status/2062069160914354239

12:44 (IST) 3 Jun 2026

Malviya Nagar Fire LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख

पीएम नरेंद्र मोदी ने मालवीय नगर में हुए हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए दो लाख रुपये की मदद का ऐलान किया है। घायल लोगों को पचास हजार रुपये की मदद की जाएगी।

12:41 (IST) 3 Jun 2026

Malviya Nagar Fire LIVE: दिल्ली सरकार की घटना पर नजर

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में, दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मज़बूती से खड़ी है। हम इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

12:40 (IST) 3 Jun 2026

Delhi Fire News LIVE: DDMA, CATS एम्बुलेंस सेवा एक्टिव

रेखा गुप्ता ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, DDMA, CATS एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमों को तुरंत सक्रिय किया गया और बचाव व राहत कार्य शुरू किए गए। उनकी त्वरित कार्रवाई की मदद से प्रभावित परिसर से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका।

12:39 (IST) 3 Jun 2026

Delhi Fire News LIVE: रेखा गुप्ता ने जताया दुख

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने X पर पोस्ट कर कहा - मालवीय नगर में भीषण आग की घटना में हुई जान-माल की भारी क्षति से मैं अत्यंत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की और इस हृदयविदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति व साहस मिलने की प्रार्थना करता हूँ।

12:38 (IST) 3 Jun 2026

Delhi Fire News LIVE: रेस्टोरेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था

दिल्ली के दक्षिणी जिले के SDM जितेंद्र कुमार ने बताया कि आग लगने की खबर मिलते ही DDMA सेल एक्टिवेट कर दी गईं। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है।