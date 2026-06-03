Delhi Malviya Nagar Fire Today LIVE Updates: बुधवार सुबह दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। होटल में लगी आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए दो लाख रुपये और घायलों को पचास हजार रुपये की मदद का ऐलान किया गया है।

मालवीय नगर के विधायक और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि रेस्टोरेंट में आग सुबह करीब नौ बजे लगी। मालवीय नगर के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आग सुबह करीब आठ बजे लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। उन्होंने बताया कि होटल में घटना के समय कम से कम पचास लोग रहे होंगे, इनमें विदेशी नागरिक भी थे। शेर खान नाम के एक स्थानीय युवक ने बताया कि आग फैलने पर होटल की ऊपरी मंजिल से लोग नीचे कूद गए। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे बिछा दिए थे

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