Delhi Fire News LIVE Updates: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश होटल में लगी भीषण आग ने 21 लोगों की जान ले ली। होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना के बाद जनता से सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा, बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) नीति को भी बंद कर दिया गया है। यह योजना 2010 में शुरू हुई थी। इसके बाद कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों को बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधाओं में बदल दिया। इसके लिए लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए जाते थे। दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और ताजा खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए।

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