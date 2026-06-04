Delhi Fire News LIVE Updates: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश होटल में लगी भीषण आग ने 21 लोगों की जान ले ली। होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना के बाद जनता से सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा, बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) नीति को भी बंद कर दिया गया है। यह योजना 2010 में शुरू हुई थी। इसके बाद कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों को बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधाओं में बदल दिया। इसके लिए लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए जाते थे। दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और ताजा खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए।
एक्शन में सीएम योगी
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में फायर सुरक्षा जांच के आदेश दिए जाने पर कहा, "मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि वे इन सभी बातों का संज्ञान लेते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री जनता के अभिभावक की भूमिका में होता है
मालवीय नगर विधायक ने क्या बताया?
मालवीय नगर विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, "हम कल सुबह 8.51 से यहां पर हैं। कल केंद्रीय मंत्री यहां आए थे, आज मुख्यमंत्री आई हैं। यहां पर 7 लोग अभी वेंटिलेटर पर हैं। कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और कुल 17 लोग यहां पर हैं।
मनोज झा ने कसा तंज
राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा, "जिस सरकार की प्राथमिकताओं में कार्यकाल की लंबाई जोड़ना हो, सुशासन न हो, चुनाव जीतना हो, जिसका आपने मंत्र बना लिया है जिसमें षड्यंत्र भी है और तंत्र भी है... लोग मारे गए। इस हादसे के चार-पांच पन्ने रंगे हुए हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं होगी
एमसीडी का एक्शन शुरू
एमसीडी एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है। राजधानी दिल्ली में मौजूद सभी अवैध कॉमर्शियल परिसरों को सील करने की तैयारी है।
मृतकों के लिए सहायता का ऐलान
मुख्यमंत्र रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना बंद
बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) नीति को भी बंद कर दिया गया है। यह योजना 2010 में शुरू हुई थी। इसके बाद कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों को बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधाओं में बदल दिया।
होटल मालिक पर क्या आरोप
दिल्ली पुलिस को पता चला है कि लवकेश बजाज ने इस बिल्डिंग के लाइसेंस को अपने अकाउंटेंट के नाम पर लिया था। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि यह बिल्डिंग करीब छह साल पुरानी है।
शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से मालवीय नगर के फ्लरिश होटल में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई।