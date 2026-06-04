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Delhi Fire News LIVE Updates: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश होटल में लगी भीषण आग ने 21 लोगों की जान ले ली। होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना के बाद जनता से सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा, बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) नीति को भी बंद कर दिया गया है। यह योजना 2010 में शुरू हुई थी। इसके बाद कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों को बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधाओं में बदल दिया। इसके लिए लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए जाते थे। दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और ताजा खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए।

Live Updates
13:07 (IST) 4 Jun 2026

एक्शन में सीएम योगी

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में फायर सुरक्षा जांच के आदेश दिए जाने पर कहा, "मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि वे इन सभी बातों का संज्ञान लेते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री जनता के अभिभावक की भूमिका में होता है

13:06 (IST) 4 Jun 2026

मालवीय नगर विधायक ने क्या बताया?

मालवीय नगर विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, "हम कल सुबह 8.51 से यहां पर हैं। कल केंद्रीय मंत्री यहां आए थे, आज मुख्यमंत्री आई हैं। यहां पर 7 लोग अभी वेंटिलेटर पर हैं। कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और कुल 17 लोग यहां पर हैं।

13:05 (IST) 4 Jun 2026

मनोज झा ने कसा तंज

राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा, "जिस सरकार की प्राथमिकताओं में कार्यकाल की लंबाई जोड़ना हो, सुशासन न हो, चुनाव जीतना हो, जिसका आपने मंत्र बना लिया है जिसमें षड्यंत्र भी है और तंत्र भी है... लोग मारे गए। इस हादसे के चार-पांच पन्ने रंगे हुए हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं होगी

12:55 (IST) 4 Jun 2026

एमसीडी का एक्शन शुरू

एमसीडी एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है। राजधानी दिल्ली में मौजूद सभी अवैध कॉमर्शियल परिसरों को सील करने की तैयारी है।

12:54 (IST) 4 Jun 2026

मृतकों के लिए सहायता का ऐलान

मुख्यमंत्र रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

12:17 (IST) 4 Jun 2026

बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना बंद

बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) नीति को भी बंद कर दिया गया है। यह योजना 2010 में शुरू हुई थी। इसके बाद कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों को बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधाओं में बदल दिया।

12:17 (IST) 4 Jun 2026

होटल मालिक पर क्या आरोप

दिल्ली पुलिस को पता चला है कि लवकेश बजाज ने इस बिल्डिंग के लाइसेंस को अपने अकाउंटेंट के नाम पर लिया था। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि यह बिल्डिंग करीब छह साल पुरानी है।

12:16 (IST) 4 Jun 2026
किस वजह से हुआ हादसा?

शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से मालवीय नगर के फ्लरिश होटल में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई।