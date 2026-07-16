Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को मानसून हल्की राहत देगा। मौसम विभाग ने कल ( 17 जुलाई) को देश के 11 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, कल यूपी, बिहार से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक बारिश होगी। आइए जानते हैं कल दिल्ली-एनसीआर में मौसम कैसा रहेगा।

दिल्ली में कब होगी बारिश?

दिल्ली में 16 और 17 जुलाई को गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। इस बीच दिल्ली-एनसीआर में 18 और 19 जुलाई को बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक, 18 और 19 जुलाई को क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। सुबह या दोपहर के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 22 जुलाई के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

इन राज्यों में बरसेंगे बादल

IMD के अनुसार, 16 से 22 जुलाई के बीच उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 19 से 22 जुलाई, उत्तराखंड में 18 से 21 जुलाई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 से 21 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 21 जुलाई को जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश का अनुमान है।

IMD के अनुसार, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले सप्ताह बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।

कैसा होगा यूपी का मौसम?

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान यूपी में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में लखनऊ और आसपास के इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 22 जुलाई के बीच और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17 से 22 जुलाई के बीच कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 से 21 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है।

हिमाचल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में 19 से 22 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ और जलभराव की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, 19 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 22 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है।

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(भाषा के इनपुट के साथ)