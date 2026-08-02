दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 01 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे जिसका पोर्टल शनिवार से ओपन हो गया। पोर्टल लाइव होने के 12 घंटे के अंदर 30 हजार से अधिक महिला उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली उम्मीदवारों को अपने इलाके के MP या MLA से एक एंडोर्समेंट लेटर (समर्थन पत्र) जमा करना होगा। इस लेटर के बिना उम्मीदवारों को पैसा नहीं मिल पाएगा।

ईस्ट दिल्ली के DM ऑफिस में लॉन्च हुआ था पोर्टल

सांसद या विधायक का यह एंडोर्समेंट लेटर स्कीम के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में बताई गई नई एलिजिबिलिटी शर्तों के अनुसार है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में शनिवार को पोर्टल लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत एलिजिबल महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे।

9 हजार से अधिक उम्मीदवारों को MP या MLA के लेटर का इंतजार

पोर्टल लाइव होने के कुछ ही घंटों में अधिकारियों ने बताया कि 33,700 से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। उन्होंने कहा कि उनमें से 1940 ने एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है, जबकि 9170 और एप्लीकेशन MLA या MP के लेटर का इंतजार कर रहे हैं। सरकार इस योजना के जरिए करीब 17 लाख महिलाओं को इसका लाभार्थी बनाएगी।

इस तरीके से मिलेगा पैसा

बता दें कि दिल्ली सरकार की यह स्कीम शुरुआती तीन साल के लिए लागू की गई है जिसके तहत लगभग 17 लाख महिलाओं को कवर करने की उम्मीद है। बेनिफिशियरी या तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में हर महीने 1,000 रुपये और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अकाउंट में 1,500 रुपये ले सकते हैं, या लंबे समय की बचत के लिए पूरे 2,500 रुपये RD या FD में जमा करने का विकल्प चुन सकते हैं।

इन प्रक्रियाओं से गुजरेगा आपका आवेदन

इस योजना के तहत जो महिलाएं आवेदन करेंगी उनके एप्लीकेशन की पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट द्वारा जांच की जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट महिला और बाल विकास अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर उन्हें फाइनल मंजूरी के लिए डिस्ट्रिक्ट-लेवल अप्रूवल, मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण कमेटी के सामने रखा जाएगा।

वेरिफिकेशन प्रोसेस में आधार ऑथेंटिकेशन, दिल्ली वोटर रजिस्ट्रेशन, परिवार की सालाना इनकम, परिवार की डिटेल्स, बिजली की खपत, गाड़ी का मालिकाना हक, पेंशन स्टेटस और सरकारी सर्विस रिकॉर्ड शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी या धोखाधड़ी वाले दावों पर कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई के साथ-साथ फाइनेंशियल मदद की रिकवरी भी होगी।

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार (1 अगस्त, 2026) को लक्ष्मी योजना पोर्टल को लॉन्च किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…