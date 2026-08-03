दिल्ली सरकार की नई दिल्ली लक्ष्मी योजना को राजधानी की महिलाओं से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के पहले ही दिन 1.47 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया। दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले दिन हुए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन इस बात का प्रमाण हैं कि दिल्ली की महिलाओं ने इस कल्याणकारी योजना पर भरोसा जताया है।

उन्होंने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ”सिर्फ एक दिन में 1,47,215 से अधिक पंजीकरण। दिल्ली लक्ष्मी योजना ने एक शानदार शुरुआत की है। यह दिल्ली की महिलाओं द्वारा इस योजना पर जताए गए विश्वास का प्रतीक है। आप https://dly.delhi.gov.in पर जाकर आसानी से अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।”

इससे पहले दिल्ली सरकार ने अपनी प्रमुख महिला समृद्धि योजना का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ कर दिया था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ”आज का दिन दिल्ली की लाखों बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मविश्वास का उत्सव है। जब हमने आपसे यह वादा किया था, तब वह केवल एक घोषणा नहीं थी, बल्कि आपकी खुशहाली, आपके सम्मान और आपके बेहतर भविष्य का संकल्प था। आज हमें उस संकल्प को पूरा करने का सौभाग्य मिला है।”

उन्होंने आगे कहा, ”यह राशि आपके स्वाभिमान को और मजबूत करेगी, आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगी और जीवन की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में एक भरोसेमंद सहारा बनेगी।”

Up to 3 children • Age 21–60 years • No criminal record



The Lakshmi Yojana by the Delhi Government is a step towards financial security and women’s empowerment.



Under the scheme:



• ₹2,500 every month, including:



• ₹1,000 transferred directly to your bank account.



•… pic.twitter.com/4Syx0A1WDx — Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 1, 2026

इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विद्या वाहिनी योजना के तहत पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 9 की 3000 से ज्यादा छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं।

यह पहल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं की स्कूल तक पहुंच आसान बनाने, उनकी उपस्थिति बढ़ाने और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह अभियान के पहले चरण का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कुल 1.40 लाख छात्राओं को एक महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से साइकिलें वितरित की जाएंगी।

रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से कहा, ”आज का दिन बेहद खुशी का है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बेटियों को साइकिल देने की पहल शुरू की है। हर छात्रा को साइकिल देकर हम ना सिर्फ उसकी शिक्षा और सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं बल्कि ‘विद्या वाहिनी योजना’ के माध्यम से स्कूल आने-जाने का सफर भी आसान बना रहे हैं। दिल्ली की सभी बेटियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हर बेटी आगे बढ़े, सरकार उसके साथ खड़ी है।”

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना और छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ाना है।

उन्होंने कहा, ”हमारा संकल्प है कि यह योजना सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 1.40 लाख से अधिक बेटियों तक पहुंचे। यह साइकिल बेटियों के लिए स्कूल जाना आसान बनाएगी, उनकी उपस्थिति बढ़ाएगी, पढ़ाई और खेलकूद के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगी, परिवार का खर्च कम करेगी और सबसे महत्वपूर्ण, उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान देगी।”

3 से ज्यादा बच्चों वाली महिलाएं होंगी बाहर, कैश नहीं मिलेगा एक भी पैसा

दिल्ली सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने प्रमुख वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को कैबिनेट की मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

अन्य राज्यों की इसी तरह की योजनाओं के उलट, दिल्ली लक्ष्मी योजना में पात्रता, अपात्रता और राशि के इस्तेमाल को लेकर कई अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से दिल्ली की करीब 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।