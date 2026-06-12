पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली-एनसीआर में 13 जून तक गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, इसके साथ ही बारिश, गरज और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आईएमडी ने शनिवार के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 74 दर्ज किया गया जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रहा।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में 13 से 15 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर- शाम के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं, 14-15 जून तक तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और 17 जून तक संभावित रूप से 39-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।

कैसा होगा उत्तर भारत का मौसम?

उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शनिवार को बारिश के साथ गर्मी-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

उत्तर भारत को कुछ राहत मिली है लेकिन मध्य और दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने विदर्भ में 16 जून तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। मराठवाड़ा, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान के लिए भी लू की चेतावनी जारी की गई है, जहां 13 जून तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, मछुआरों को 17 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि समुद्र में खराब मौसम रहने की संभावना है।

इन राज्यों में भी होगी बारिश

पूर्वी बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। बिहार में 13 जून को कई जगहों पर बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। ओडिशा और झारखंड में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण, गोआ, मध्य महाराष्ट्र और मराठा में कहीं-कहीं बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि विदर्भ और मराठा में गर्मी का असर अभी भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने विदर्भ, मराठा और तेलंगाना के कुछ विचारधाराओं में हीटवेव की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी है। पश्चिम राजस्थान के कुछ जिलों में भी 13 जून तक लू चलने की संभावना है।