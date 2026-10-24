दिल्ली सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एजीएमयूटी केडर के 1995 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सज्जन कुमार यादव का ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक आदेश में सज्जन कुमार यादव को अब जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

सज्जन कुमार यादव को उत्तर प्रदेश कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशल राज शर्मा की जगह नियुक्त किया गया था। कौशल राज शर्मा को अप्रैल माह में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का नया सचिव नियुक्त किया गया था। इसके बाद से यादव दिल्ली जल बोर्ड में बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल रहे थे।

सज्जन यादव का हुआ ट्रांसफर

दो दिन पहले यमुना पुनरुद्धार से जुड़ी 9000 करोड़ की परियोजनाओं को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन के ठीक बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सज्जन सिंह यादव को जम्मू एवं कश्मीर के नए मुख्य सचिव की बड़ी जिम्मेदारी देने का आदेश जारी किया गया है।

यादव दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में बांटने के बाद उनको पूर्वी दिल्ली नगर निगम का पहला निगम आयुक्त भी नियुक्त किया गया था। दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ बनाए जाने से पहले वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय में कार्यरत रहे।

1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सज्जन यादव

सज्जन कुमार यादव का जन्म 5 जनवरी, 1969 को हुआ था और वे अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्षों से उन्होंने दिल्ली में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद भी शामिल है। उनके प्रशासनिक अनुभव में अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, वित्त आयुक्त, आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव, निदेशक, उप सचिव और निजी सचिव जैसे पद शामिल हैं।