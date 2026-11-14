International Trade Fair: राजधानी के भारत मंडपम में शुक्रवार को 45वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का भव्य आगाज हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले की थीम ‘विकास और विरासत’ रखी गई है। 13 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस मेले में करीब 3500 प्रदर्शक, 32 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश और 11 देश भाग ले रहे हैं।

18 नवंबर तक मेला व्यापारिक गतिविधियों के लिए खुला रहेगा, जबकि 19 नवंबर से आम जनता को प्रवेश मिलेगा। मेले में इस बार खानपान के शौकीनों के लिए 90 दुकानें लगाई गई हैं, जहां भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। पहली बार ‘एक जिला, एक उत्पाद’ की तर्ज पर विशेष मंडप तैयार किया गया है। इसमें 21 राज्यों की कला, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी।

600 नए स्टार्टअप्स करेंगे अपने प्रोडक्ट को पेश

युवाओं को आकर्षित करने के लिए ‘हाल आफ इंस्पिरेशन’ भी बनाया गया है। इसके अलावा पहली बार 600 नए स्टार्टअप अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। आनलाइन और मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगी टिकट : मेले की टिकट आइटीपीओ के ‘आइआइटीएफ 2026’ एप और ‘मेट्रो सारथी’ एप से खरीदी जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के 55 स्टेशनों पर भी टिकट उपलब्ध होगी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर टिकट नहीं मिलेगी। आगंतुकों की सुविधा के लिए सभी प्रवेश द्वारों पर क्लाक रूम और प्रमुख द्वारों पर शटल सेवा की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एंबुलेंस और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं। मेले में कुल 87 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मंत्री ने बताई भारत की आर्थिक स्थिति की सफलता

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि महापर्व छठ पूजा के अवसर पर व्यापार मेले की शुरुआत हो रही है। यह आयोजन पूरे भारत की कहानी को देश-दुनिया के सामने रखने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत आज विकास के नए आयाम स्थापित करने के साथ अपनी समृद्ध परंपराओं को भी आगे बढ़ा रहा है।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अक्तूबर महीने में देश ने 19 अरब डालर का निर्यात किया है, जो निर्यात के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि और मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।

उद्घाटन समारोह में पद्मश्री गुरु माधवी मुद्गल और उनके समूह ने ओडिसी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कई देशों के राजनयिक और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आइटीपीओ) के अध्यक्ष जावेद अशरफ सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

खान-पान की 90 दुकानें

मेले में इस बार खानपान के शौकीनों के लिए 90 दुकानें लगाई गई हैं, जहां भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। पहली बार ‘एक जिला, एक उत्पाद’ की तर्ज पर विशेष मंडप तैयार किया गया है। इसमें 21 राज्यों की कला, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी।

युवाओं को आकर्षित करने के लिए ‘हाल आफ इंस्पिरेशन’ भी बनाया गया है। इसके अलावा पहली बार 600 नए स्टार्टअप अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे।

दो साल से भी ज्यादा समय पहले, अक्टूबर 2024 में पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को पहली बार पत्र लिखकर मतदाताओं के पते दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में बदलने के लिए दिए जा रहे आवेदनों में गड़बड़ी की जानकारी दी थी। इसके बाद अगले पांच महीनों में दो और पत्र लिखे गए। इनमें से एक पत्र में आशंका जताई गई थी कि मतदाताओं के पते बदलने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन खुद मतदाताओं के बजाय दूसरे लोग जमा कर रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर…