दिल्ली के 31 साल के युवक युवराज सिंह मनचंदा की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, युवराज की हत्या उसकी पूर्व महिला सहकर्मी और उसके पार्टनर ने की। मामला पैसों के विवाद से जुड़ा होने का शक है। एचआर प्रोफेशनल युवराज की शादी करीब एक महीने बाद होने वाली थी। पुलिस को उसका शव गुरुग्राम में घर के पास एक नाले में मिला।

6 सितंबर को युवराज अपनी बहनों के साथ लाजपत नगर मार्केट गया था। वहां वह अपनी शादी के लिए शेरवानी खरीदने गया था। इसके बाद सभी लोग करीब 4:15 बजे इलाके के गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट में खाना खाने रुके। कुछ देर बाद युवराज ने बहनों से कहा कि उसे गुरुग्राम में अपनी पूर्व सहकर्मी से जरूरी मुलाकात करनी है। इसके बाद वह अकेला वहां से चला गया और उसकी बहनें कैब से घर लौट आईं।

परिवार के मुताबिक, शाम करीब 7 बजे युवराज से फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि वह रात 10 बजे तक घर आ जाएगा। लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो परिवार ने फोन किया। उसका फोन नहीं लगा। 8 सितंबर को शाम 4:16 बजे परिवार को युवराज के नंबर से आखिरी WhatsApp मैसेज मिला। इसके बाद फोन फिर बंद हो गया।

परिवार का आरोप – पुलिस ने बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया

11 सितंबर को परिवार ने लाजपत नगर थाने में युवराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि गुरुग्राम पुलिस को 10 सितंबर को ही एक शव मिला था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि शव की पहचान के लिए जानकारी सरकारी ZIPNET पोर्टल पर समय से नहीं डाली गई। 14 सितंबर को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि परिवार को युवराज की मौत की जानकारी 16 सितंबर को मिली।

कानून के मुताबिक, तय समय तक पहचान नहीं होने और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। जांच में पता चला कि युवराज की आखिरी फोन कॉल उसकी पूर्व महिला सहकर्मी वत्स से हुई थी। उसका फोन बंद मिलने के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी जानकारी और युवराज और संदिग्ध महिला के दफ्तरों में पूछताछ की। इसके बाद वत्स मुख्य संदिग्ध बनी। पुलिस ने उसके इस्तेमाल में आ रहे नए मोबाइल नंबर का पता लगाया और उसे उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। उसके पार्टनर को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर युवराज की हत्या करने और शव को गुरुग्राम में अपने घर के पास नाले में फेंकने की बात बताई। हत्या की वजह पैसों का विवाद होने का शक है। हालांकि, युवराज के परिवार का आरोप है कि महिला हत्या की असली वजह छिपा रही है। पुलिस अब हत्या की वजह और पूरी घटना का तरीका पता करने के लिए दोनों से पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

युवराज अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनके पिता लकवाग्रस्त हैं, जबकि मां दिल की बीमारी से जूझ रही हैं। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें, DNA सैंपल और युवराज का सामान सुरक्षित रखने और उन्हें उपलब्ध कराने की मांग की है।

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अमृतसर में शुक्रवार की भोर में पुलिस के एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हरजीत सिंह के रूप में हुई है। वह तरनतारन के रहने वाले थे और अमृतसर के थाना गेट हकीमा के अंतर्गत पुलिस विभाग में तैनात थे। घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब ढाई से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक