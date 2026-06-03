दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्तरां में बुधवार को भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली दमकल सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि ‘लेमन ग्रीन रेस्तरां’ के बेसमेंट से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सुबह करीब 8:50 बजे लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। उनकी स्थिति के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल सकी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

हादसे के गवाह शेर खान ने बताया, ”सुबह मैं दुकान के लिए जा रहा था तब थोड़ी आग लगी थी। लेकिन उसके बाद आग बढ़ती चली गई। इन लोगों ने आग बढ़ने के बाद कोई रास्ता नहीं था कूदने का, इन लोगों ने यहां गद्दे बिछाए जिसके बाद एक महिला छोटे से बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूद गई। लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उस महिला ने बोला कि मेरा पैर टूट गया।

मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 की मौत

उन्होंने आगे बताया, ”बहुत सारे लोग ऊपर से कूदे। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन आग लगातार बढ़ती चली गई। ” उन्होंने बताया कि मामला करीब 9 बजे के आसपास का है।

फायर अधिकारी ए.के. मलिक ने कहा, “अग्निशमन विभाग को सुबह 8:50 बजे घटना की सूचना मिली। शुरुआत में सात दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। बाद में और वाहन भी रास्ते में थे लेकिन अंततः सभी जरूरी यूनिट घटनास्थल पर पहुंच गईं। जैसे ही हमारी टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने तुरंत भवन से 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह एक बहुमंजिला इमारत है। इसमें एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर पांच मंजिलें हैं। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ के आधार पर हमें जानकारी मिली है कि यह भवन कोई स्वतंत्र आवासीय परिसर (रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स) नहीं है। बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ठहरे अधिकांश लोग उन मरीजों के परिचित या परिजन थे जिनका इलाज सड़क के ठीक सामने स्थित मैक्स अस्पताल में चल रहा था। इसलिए संभावना है कि ये लोग उसी उद्देश्य से यहाँ रह रहे थे।

फायर अधिकारी ने बताया कि यहां ठहरे लोगों में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आग पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया था और इसे तेजी से नियंत्रित कर लिया गया। अब हमने पूरे भवन को खाली करा दिया है और उसे पुलिस के लिए खोल दिया है।