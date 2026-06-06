दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान पुलिस ने होटल के कुक को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई थी। अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में कुक की कथित लापरवाही को आग लगने के संभावित कारणों में से एक माना जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, केशव नेगी नामक रसोइये की गतिविधियां जांच के दायरे में हैं। उससे पूछताछ के आधार पर घटना की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा होटल से जुड़े कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया

जांच एजेंसियां केवल आग लगने के कारणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि होटल में कथित सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, कमरों के अवैध विस्तार और प्रबंधन से जुड़े लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं। इससे पहले पुलिस होटल के मालिक लवकेश बजाज को भी गिरफ्तार कर चुकी है। उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

जांच में सामने आया है कि होटल को सिर्फ छह कमरों के संचालन की अनुमति मिली थी, जबकि परिसर में कुल 28 कमरे बनाए गए थे। यह तथ्य मालवीय नगर थाने में दर्ज एफआईआर में भी दर्ज है। अधिकारियों ने होटल में फायर सिक्योरिटी व्यवस्था और पर्याप्त वेंटिलेशन की कमी जैसी गंभीर खामियां भी चिन्हित की हैं।

एफआईआर के अनुसार, हादसे के समय बेसमेंट का एंट्री गेट बंद था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ। दमकल कर्मियों को अंदर पहुंचने के लिए दरवाजा काटना पड़ा था।

जय मिश्रा की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस की नजर जय मिश्रा नामक व्यक्ति पर भी है, जो होटल मालिक का करीबी सहयोगी और अकाउंटेंट बताया जाता है। घटना के बाद से वह फरार है। जांच में कई दस्तावेजों में उसका नाम सामने आया है, जिसके बाद उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। उसे तलाशने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं, जिनमें से एक टीम बिहार भी भेजी गई है।

फोरेंसिक जांच के शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश पीड़ितों की मौत आग की लपटों से नहीं, बल्कि धुएं के कारण दम घुटने से हुई। होटल परिसर से कई अग्निशामक यंत्र बरामद हुए हैं, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल नहीं किया गया।

विशेषज्ञों ने घटनास्थल से जले हुए बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री के नमूने एकत्र किए हैं। जांच में शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और अन्य तकनीकी कारणों को भी खंगाला जा रहा है।

पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों और होटल कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर यह तय किया जाएगा कि इस त्रासदी के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है। यह हादसा हाल के वर्षों में दिल्ली की सबसे भयावह अग्नि दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है।

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दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) में लगी भीषण आग में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस अग्निकांड के बाद सिर्फ हादसे की वजह ही नहीं बल्कि यह सवाल भी उठ रहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों की निगरानी और नियमन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों ने अपनी भूमिका कितनी प्रभावी ढंग से निभाई। पूरी खबर पढ़ें….