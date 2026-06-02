दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने के हिस्से वाली दीवारों पर कलाकार सतीश गुजराल की बनाई पेंटिंग्स इसकी शोभा बढ़ाती हैं। हलांकि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग को गिराने से पहले पेंटिंग्स को हटाकर दूसरी जगह लगाया जाएगा। लगभग 60 साल पहले इसे बनाया गया था। सरकार के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर शास्त्री भवन और उससे सटे कृषि भवन को जल्द ही गिराया जाएगा ताकि दो नई ऑफिस बिल्डिंग्स (कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट-कर्तव्य भवन 4 और 5) बनाई जा सकें।

हटाई जा रहीं कलाकृतियां

सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें मौजूदा निर्माण को गिराना भी शामिल है। टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक नीलामी की आखिरी तारीख 6 जून है, जिसकी अनुमानित लागत 3,218.44 करोड़ रुपये है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर, नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट (NGMA) और गुजराल फ़ाउंडेशन अभी सात मंज़िला बिल्डिंग की ऊंचाई तक फैले सिरेमिक टाइल म्यूरल (कलाकृतियां) को हटाने के प्लान पर काम कर रहे हैं, जिन्हें 1968 में शास्त्री भवन के सामने वाले हिस्से पर लगाया गया था। उन्होंने कहा कि म्यूरल (कलाकृतियां) के लिए फ़ाइनल जगह अभी तय नहीं हुई है।

सतीश गुजराल के बेटे और गुजराल फ़ाउंडेशन के को-फ़ाउंडर मोहित गुजराल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट इस मुश्किल काम को करने के लिए सबसे सही तरीका तय करने के लिए कंज़र्वेशन एक्सपर्ट्स से सलाह ले रही है और इस प्रोसेस के दौरान जहां भी ज़रूरी हुआ, गुजराल फ़ाउंडेशन के संपर्क में रही है।”

एक स्वतंत्र कला सलाहकार और इस साल की शुरुआत में NGMA में आर्टिस्ट के 100 साल पूरे होने पर हुए सतीश गुजराल रेट्रोस्पेक्टिव के क्यूरेटर किशोर सिंह ने कहा कि शास्त्री भवन के म्यूरल (कलाकृतियां) उन कई म्यूरल में से थे जिन्हें गुजराल ने 1960 के दशक में लगवाया था।

किशोर सिंह ने कहा, “सतीश गुजराल 1950 के दशक में डिएगो रिवेरा और डेविड अल्फारो सिकिरोस से म्यूरल बनाने की पढ़ाई करने मेक्सिको गए थे। वह कलाकृतियां बनाने की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पर जाने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। जब वह वापस आए, तो उन्होंने सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल करके अपने कलाकृतियां बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस और शास्त्री भवन के लिए म्यूरल बनाए। अगर उनके म्यूरल हटाकर दूसरी जगह लगाए जा रहे हैं, तो यह एक आगे बढ़ने वाला कदम है और एक अच्छी मिसाल कायम करता है।”

जल्द शुरू होगा काम

बिल्डिंग पर काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए म्यूरल एक महीने के अंदर हटा दिए जाने की उम्मीद है। सरकार के सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 10 नई कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS) बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है। नई बिल्डिंग मौजूदा ऑफिस और दूसरी सरकारी बिल्डिंग की जगह पर बनाई जानी हैं। पिछले महीने निर्माण भवन पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में से पहली बिल्डिंग थी जिसे गिराया गया।

उद्योग भवन, शास्त्री भवन और कृषि भवन को गिराने का काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। 2019 में शुरू हुए सेंट्रल विस्टा प्लान में नई संसद बिल्डिंग, वाइस-प्रेसिडेंट एन्क्लेव और एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव (प्रधानमंत्री ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट) का निर्माण शामिल है। 10 CCS बिल्डिंग में से तीन पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी सात के लिए टेंडरिंग या निर्माण चल रहा है। प्रधानमंत्री के घर का निर्माण भी चल रहा है। इस साल फरवरी तक संसद में मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक जवाब के अनुसार पार्लियामेंट, वाइस-प्रेसिडेंट एन्क्लेव और कर्तव्य भवन समेत प्रोजेक्ट्स की कुल मंज़ूर लागत 13,169.61 करोड़ रुपये थी।

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न्यू नोएडा का भी जेवर के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क होगा। इसके लिए गंगा एक्सप्रेस-वे से 72 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस प्रस्तावित है। पढ़ें पूरी खबर