दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों वाली जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने घटना से जुड़े सभी CCTV फुटेज, बॉडी कैमरा फुटेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड को तय SOPs के अनुसार सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

Delhi High Court issues notice to the Centre and Delhi Police on PILs alleging excessive force during the July 20 protest. The Court also directs preservation of all CCTV footage, body camera footage and other digital records related to the incident as per the established SOPs.… — ANI (@ANI) July 22, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस की कार्रवाई से जुड़े सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और अन्य वीडियोग्राफी शामिल हैं।

‘अधिकारियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया’

बेंच ने जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और अधिकारियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। अदालत ने आदेश दिया, ”प्रतिवादियों की ओर से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए।”

अदालत ने कहा, ”इस बीच हम निर्देश देते हैं कि रिट याचिकाओं में बताई गई घटना से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड (जिसमें सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी शामिल है) दिल्ली पुलिस या भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सुरक्षित रखा जाए।”

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन, विकास सिंह और गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर (जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे) जरूरत से अधिक बल का प्रयोग किया।

घटना की जांच का अनुरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में अनियमितता के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ये याचिकाएं सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित हैं और सुनवाई के लायक नहीं हैं।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों की तीन मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।