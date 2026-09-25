दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वो तुरंत सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड तस्वीर वाले आपत्तिजनक कंटेंट को हटाए। इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी नेता अभिजीत दीपके को भी नोटिस जारी किया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है। इसमें मामला सिर्फ एक महिला का नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का भी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है, तो कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि वह संवेदनशील बने।

सीजेपी नेताओं को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है। महिला ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ उसकी मॉर्फ्ड और अश्लील तस्वीर फैलाई थी।

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह महिला को पूरी सुरक्षा दे, क्योंकि महिला ने कहा था कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

महिला की याचिका में CJP नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी अश्लील डीपफेक तस्वीरें मॉर्फ करके फैलाने का आरोप लगाया गया। याचिका में महिला द्वारा उन मनगढ़ंत और डीपफेक तस्वीरों को हटाने की मांग की गई, जिनमें प्रधानमंत्री के साथ अश्लील तस्वीरों में महिला का मॉर्फ किया हुआ चेहरा दिखाया गया था।

पहले ही दर्ज हो चुकी है FIR

महिला के एक वकील ने बताया कि इस मामले में एक FIR पहले ही दर्ज कर ली गई है। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि जfम्मेदार लोगों को पकड़ने या वायरल डीपफेक लिंक को तुरंत हटाने या ब्लॉक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

याचिका में क्या कहा गया?

याचिका में कहा गया है कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के हालिया विरोध-प्रदर्शनों के दौरान उसके नेताओं और उनके सक्रिय साथियों ने बिना इजाजत याचिकाकर्ता की निजी तस्वीर ली और AI फेस-स्वैपिंग टूल का इस्तेमाल करके उनके चेहरे को भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक बेहद अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीर में मॉर्फ कर दिया।

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सीजेपी ने कहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह 2 अक्टूबर से देशव्यापी प्रदर्शन शुरू करेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।