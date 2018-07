अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की गाड़ियों पर लगेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बुधवार को आदेश आया है कि देश के संवैधानिक पद वाले सभी राजनीतिज्ञों को रजिस्टेशन नंबर लगाना अनिवार्य करना होगा। इन संवैधानिक पदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं, जिन्हें अब अपनी कार के पीछे और आगे रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना होगा। मौजूदा हालात में इन सभी पदों में पर तैनात शख्सियतों की गाड़ियों पर किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना अनिवार्य नहीं है। बता दें कि ये अब तक ये सभी संवैधानिक पदों के नेता अपनी गाड़ियों पर सिर्फ राष्ट्रीय अशोक चिन्ह को लगाते है। लेकिन अब इन सभी को कोर्ट के आदेशानुसार पालन करना होगा और अपनी गाड़ी का पंजीकरण कराना होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच के समक्ष अपने हलफनामे में सभी की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पत्र लिखा था। लिहाजा अब हाईकोर्ट ने इस हलफनाफे को लेकर सुनवाई की और सभी संवैधानिक पदों की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन का निर्देश दे दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी संवैधानिक पदों के नेता अपनी गाड़ियों का पंजीकरण कराकर नेम प्लेट को लगाएं।

Delhi High Court rules that vehicles of India’s top constitutional authorities like the President, the Vice President, Governors and Lieutenant Governors will soon have to get registration numbers. pic.twitter.com/z5FUPVLGdv

— ANI (@ANI) July 18, 2018