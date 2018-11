दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। साल 2012 में केजरीवाल के खिलाफ ये मामला कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दायर किया था। पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ आपत्तिजनक और झूठा बयान दिया है। पवन खेड़ा के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विद्युत कंपनियों और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बीच आपस में सांठगांठ है।

Delhi Court acquits Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in a criminal defamation case filed by Congress leader Pawan Khera who had in 2012 alleged that Kejriwal had defamed Sheila Dikshit, Kejriwal had claimed that there was a nexus between Diskhit and power companies

