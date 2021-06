दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें बीते साल अगस्त में पायलट्स को नौकरी से निकालने का फरमान जारी किया गया था। कोर्ट ने सभी पायलट्स को तत्काल बहाल करने को कहा है। इनमें कांट्रेक्ट पर काम करने वाले वो कर्मी भी शामिल हैं, जिनकी सेवाएं एयर इंडिया ने समाप्त कर दी थीं। कोर्ट ने ये भी कहा कि एअर इंडिया बहाल किए गए पायलटों को बकाया वेतन का भुगतान भी करेगा।

हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए पायलटों का भविष्य में अनुबंध बढ़ाने का फैसला एयर इंडिया उनके काम के आधार पर करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस पर विस्तृत फैसला बुधवार को जारी किया जाएगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को विसातर से सुनने के बाद माना कि एयर इंडिया का फैसला गलत है। पायलट्स को नौकरी से निकलने का जो फैसला बीते साल किया गया था, उससे कई परिवार संकटग्रस्त हो गए हैं।

एयर इंडिया ने बीते साल 13 अगस्त को ये आदेश जारी किया था। एयर इंडिया ने पिछले साल 40 से अधिक पायलटों को नौकरी से निकाल दिया था। इनमें कुछ पायलटों ने पहले तो त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन बाद में त्यागपत्र वापस लेने की मांग की थी। इस मामले में नौकरी से निकालने के 13 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए नौकरी से निकाले गए पायलटों दिल्ली हाई कोर्ट में एयर इंडिया के फैसले खिलाफ याचिका दी थी।

Delhi High Court quashes Air India's decision terminating services of several of pilots from August last year

