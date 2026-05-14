दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का कहना है कि वह उनके खिलाफ की गयी अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ अवमानना ​​​​की कार्यवाही शुरू करेंगी। जस्टिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले में कुछ आरोपियों द्वारा उनके खिलाफ पोस्ट की गई कुछ बेहद अपमानजनक, बेहद निंदनीय और मानहानिकारक सामग्री का संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ अवमानना ​​​​की कार्यवाही शुरू करेंगी।

जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल , पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक का प्रतिनिधित्व करने के अनुरोध को स्वीकार करने में उदारता दिखाई है। हालांकि, उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।

मैं चुप नहीं रह सकती- जस्टिस स्वर्णकांता

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “मुझे यह जानकारी मिली है कि कुछ प्रतिवादियों द्वारा मेरे और इस न्यायालय के खिलाफ और कुछ अन्य अवमानना ​​करने वालों द्वारा अत्यंत अपमानजनक, अत्यंत निंदनीय और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की जा रही है। मैं चुप नहीं रह सकती, मेरा आदेश तैयार है, मैं इसे लगभग 5 बजे सुनाऊंगी और उसके बाद ही मैं फैसला लूंगी कि मैं क्या करूंगी।”

जस्टिस स्वर्णकांता सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही हैं

जस्टिस स्वर्णकांता सीबीआई की उस पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही हैं जिसमें फरवरी में एक निचली अदालत द्वारा कथित शराब नीति घोटाले के मामले में एजेंसी के 23 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील की गई है। अप्रैल 2026 में, आम आदमी पार्टी के तीनों नेताओं ने कथित तौर पर न्यायमूर्ति शर्मा को लिखे एक पत्र में यह सार्वजनिक किया कि सीबीआई की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार करने के बाद वे कानूनी तौर पर किसी वकील के बिना चुनाव लड़ेंगे। अपने इस फैसले को ‘सत्याग्रह’ बताते हुए तीनों नेताओं ने जस्टिस शर्मा के आरएसएस के कानूनी मोर्चे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के साथ कथित सार्वजनिक जुड़ाव पर आपत्ति जताई, जिसका AAP वैचारिक रूप से विरोध करने का दावा करती है।

आप नेताओं की दलील

तीनों नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करती हैं तो उन्हें पक्षपात का डर है क्योंकि उनके बच्चे केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं के पैनल में हैं और उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मामले सौंपे जाते हैं। तुषार मेहता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य लोगों ने इससे पहले न्यायाधीश को इस मामले से अलग करने की मांग की थी पर अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया था, साथ ही आरोपियों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों और संदेहों की कड़ी निंदा की थी।

वकील के तौर पर केस लड़ते हुए ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या-क्या कहा?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर दायर एक याचिका के संदर्भ में कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुईं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर बंगाल के लोगों की रक्षा करने पर विफल रहने का आरोप लगाया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें